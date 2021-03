O que o São Paulo precisa para ser cabeça de chave na Libertadores?

O time ainda depende da definição do Campeonato Uruguaio para terminar no pote número um

Após alguns anos sem jogar a fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo voltou a jogar a competição em 2020 cheio de expectativas: o time, porém, acabou caindo do grupo da morte, O que o São Paulo precisa para ser cabeça de chave na Libertadores?, a LDU e a imensa altitude do Binacional-PER, e foi eliminado na primeira fase. Para não dar azar novamente, uma possível solução seria entrar na próxima edição do torneio como cabeça de chave.

Atualmente, entre os classificados, o Tricolor seria o oitavo colocado no ranking da Conmebol, o que acarretaria no time sendo alocado no pote número um, e tendo, em tese, uma vida mais tranquila na fase de grupos. Mas esse cenário ainda pode mudar.

Isso acontece pois uma das únicas duas vagas que ainda não estão definidas pode acabar ficando com o Peñarol. Se ele conseguir a vaga para a fase de grupos da Copa Libertadores, o São Paulo cairia para nono entre os classificados no ranking da entidade e ficaria no pote número dois, em um cenário parecido com 2020.

A indefinição entre os classificados no Campeonato Uruguaio acontece devido ao prazo para envio dos representantes do país na pré-Libertadores. Como o campeonato só terminará em abril, a Federação Uruguaia de Futebol ofereceu duas vagas na fase inicial do torneio para os primeiros colocados na classificação geral do torneio, ao invés de esperar o término do campeonato nacional. Veja as vagas previstas no regulamento:

Uruguai 1 (fase de grupos): Campeão do Campeonato Uruguaio

Uruguai 2 (fase de grupos): Vice-campeão do Campeonato Uruguaio

Uruguai 3 (fase dois da pré-Libertadores): Melhor classificado na tabela anual do Campeonato Uruguaio (preenchida pelo Montevideo Wanderers, atual sexto colocado da tabela)

Uruguai 4 (fase um da pré-Libertadores): Segundo melhor classificado na tabela anual do Campeonato Uruguaio (preenchida pelo Liverpool, atual segundo colocado da tabela)

Hoje, o Nacional lidera a tabela acumulada com 66 pontos. Restam dois jogos



Nacional - 66 pts

Liverpool - 62 pts

Peñarol - 59 pts

Torque - 58 pts



No momento em que a Federação Uruguaia ofereceu as vagas na Libertadores para os primeiros colocados do Campeonato Uruguaio, Nacional, Peñarol, Montevideo City Torque e Rentistas não aceitaram a proposta, esperando se classificarem de maneira direta para a fase de grupos.

Três times jogam a fase final do Campeonato Uruguaio: o campeão do Apertura (Rentistas) enfrenta o campeão do Clausura (Liverpool), nas semifinais. Então, o vencedor do confronto enfrenta o melhor colocado na tabela de classificação (hoje, o Nacional), na grande final. Os dois que disputarem a final garantem vaga na fase de grupos da Libertadores.

O problema para o São Paulo é que o Liverpool, campeão do Clausura e já garantido nas semifinais, já assumiu uma das vagas da pré-Libertadores. Assim, caso ele derrote o Rentistas em uma eventual semifinal, se classificaria para a final da competição - provavelmente contra o Nacional, que precisa de uma vitória em dois jogos para garantir o lugar na final - e faria com que a vaga Uruguai 2 fosse destinada ao segundo colocado da tabela anual. Como o próprio Liverpool é o segundo colocado, a vaga iria para o terceiro: hoje, o Peñarol.

Montevideo City Torque tomou a virada do Liverpool. Peñarol está a uma vitória em dois jogos de garantir o segundo lugar na tabela anual.



Restam duas rodadas para o término do Clausura no Campeonato Uruguaio. Para não depender de uma vitória do Rentistas nas semifinais, o São Paulo precisa torcer para que o Montevideo City Torque, quarto colocado, ultrapasse o Peñarol na tabela de classificação. O time, porém, foi derrotado pelo Liverpool por 4 a 1 nesta última rodada e só tem mais um jogo por fazer: caso o Peñarol derrote o Progreso nessa rodada ou o Fénix, na última, garante a terceira colocação.

Assim, o São Paulo tem dois caminhos para garantir que será cabeça de chave na Copa Libertadores, considerando que o Nacional deve vencer um dos jogos e ficar na liderança da tabela anual: