Campeonato Paulista volta a dar a confiança que Pablo precisa no São Paulo

Atacante teve bom início de temporada em 2021, e ensaia boa fase no São Paulo do "treinador-artilheiro" Hernán Crespo

O São Paulo começou com pé direito a sua campanha no Paulistão 2021. Após o empate por 1x1 na estreia, o Tricolor goleou Inter de Limeira e o rival Santos por 4x0, tendo o atacante Pablo como um de seus destaques.

Depois do desempenho abaixo do esperado em 2020, Pablo iniciou bem a nova temporada, com gols e participações nos triunfos do São Paulo. Nas três partidas disputadas até aqui, foram dois gols marcados e outras duas assistências. Em campo durante quase toda a partida contra o Peixe, o atacante marcou o terceiro gol da equipe, além de dar um passe na vitória.

Contratado em 2019 junto ao Atlético Paranaense, Pablo ainda não chegou a convencer pelo Tricolor, mas já lembra seu principal momento pelo clube, justamente no Campeonato Paulista de 2020, quando marcou dois gols contra o Santos, dois contra o Red Bull e um no Mirassol, além de uma assistência, tudo isso em uma sequência de três partidas.

Vítima frequente de lesões nas últimas temporadas, o atacante agora busca regularidade com a camisa do time do Morumbi. Até aqui são 19 gols marcados em 84 partidas disputadas pelo clube paulista.

Com o ex-atacante Hernán Crespo no comando do São Paulo, Pablo deve ter mais oportunidades, além da chance de absorver um pouco da experiência do argentino, que teve passagens importantes por Milan, Inter de Milão, Chelsea e Parma, onde é considerando um dos principais ídolos da história do clube.

Com a vitória deste sábado, o São Paulo assume a liderança isolada, mesmo que provisória, do Grupo B e da tabela geral, com sete pontos conquistados e um saldo positivo de 8 gols. O próximo confronto será contra o Novorizontino, no dia 13 de março, seguido do Choque-Rei contra o Palmeiras, no próximo dia 21.