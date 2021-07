EA Play Live do FIFA 22: onde assistir, quando é e o que deve ser revelado do game

Apresentação EA Play Live mostrará o primeiro trailer de gameplay do novo jogo de futebol da EA Sports

FIFA 22 está confirmado como o novo game da franquia de futebol da EA Sports, e para mostrar todas as novidades da edição de 2022, a empresa fará uma transmissão ao vivo em seu canal do YouTube.

Até agora, se sabe a data oficial de lançamento, 1 de outubro, os preços de cada versão de FIFA 22 e que o francês Kylian Mbappé voltará a estampar a campa do jogo de futebol, assim como em FIFA 21.

Quando acontecerá o EA Play Live do FIFA 22?

Evento online dedicado a novos lançamentos da Eletronic Arts, o EA Play Live do FIFA 22 será realizado nesta terça (20), às 14h00 (horário de Brasília).

A apresentação é muito aguardada pela comunidade do game, sedenta por novidades da versão da nova geração (PS5 e Xbox Series X/S), assim como confirmações sobre como será o game nos aparelhos mais antigos.

A versão mais completa do EA Play Live acontece na quarta-feira (22), quando a empresa mostrará novidades e trailers de diversos de seus novos títulos. São esperados Battlefield 2042, Madden 22, NHL 22 e outros lançamentos.

Onde assistir o EA Play Live?

A apresentação será transmitida online, direto no canal oficial do FIFA no YouTube. Para assistir, basta acessar o canal e clicar no vídeo. Ainda é possível configurar lembretes pelo YouTube, para ser notificado do evento.

O que esperar do EA Play Live do FIFA 22?

Originalmente anunciado como uma apresentação de gameplay da versão de nova geração do FIFA 22, que tem como principal destaque a tecnologia HyperMotion, o Play Live será a primeira oportunidade de ver o jogo de futebol em ação, de fato rodando uma partida nos novos aparelhos.

Além de exibir os gráficos, jogabilidade e novas animações do título, a apresentação também é uma boa oportunidade para reparar em detalhes, como menus do jogo, novas faces de jogadores e até mesmo possíveis “spoilers” de cartas do modo Ultimate Team.