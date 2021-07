FIFA 22 x PES 2022: Jogos terão detalhes revelados esta semana

Jogos de futebol terão apresentações entre os dias 20 e 22 de julho, que devem mostrar gráficos, jogabilidade e novas funções

Semana decisiva para o duelo da próxima temporada entre FIFA e Pro Evolution Soccer, os dois principais jogos de futebol. Nos dias 20 e 21, os títulos terão detalhes revelados por EA Sports e Konami.

Tudo começa na próxima terça (20), quando a Eletronic Arts apresentará o EA Play Live Spotlight, que promete detalhar as novidades do novo sistema HyperMotion, grande mudança para as versões da nova geração de FIFA 22, para PS5 e Xbox Series X/S.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da empresa, às 14h do dia 20. Vale lembrar que a live fica salva e pode ser assistida mais tarde pelo próprio YouTube. No dia 22, a versão mais completa do EA Play Live vai ao ar no mesmo horário, e também deve trazer conteúdo sobre o game.

Do lado do Pro Evolution Soccer, depois de liberar um beta online que dividiu a opinião da comunidade, a Konami mostrará o game em uma apresentação no dia 21 de julho, quando deve compartilhar um trailer com o jogo em estado mais avançado de desenvolvimento.

Muitos esperam que PES 2022 receba uma demo mais completa antes de seu lançamento oficial, que ainda não foi divulgado oficialmente pela Konami, e deve ser mais um dos assuntos abordados na quarta (21).

Uma vez que os desenvolvedores mostrarem as capacidades de seus novos games, será hora de experimentar os games e decidir quais jogar. Até lá, segue a expectativa por mais novidades.