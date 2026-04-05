É oficial... O fim da história de Bernardo Silva e do Manchester City

O assistente técnico do Manchester City, Pep Lenders, confirmou que o meio-campista Bernardo Silva está vivendo seus últimos dias no time inglês, após passar nove anos no clube.

“Toda história bonita tem um fim”, disse Linders em declarações divulgadas pela BBC.

O nome de Bernardo Silva, de 31 anos, está sendo associado a uma transferência para o Barcelona ou a Juventus, além de clubes nos Estados Unidos.

Ele acrescentou: “Nunca se consegue substituir um jogador por outro igual, porque esse tipo de jogador não existe”.

E continuou: “Bernardo Silva é um jogador único, na maneira como controla as partidas, nos seus movimentos, no seu domínio da bola, na sua liderança e na sua visão para encontrar soluções”.

Ele destacou: “Vai ser difícil, porque quando ele não joga apenas uma partida, você percebe o quanto ele faz falta. Imagine isso ao longo de uma temporada inteira”.

E concluiu: “Mas, como eu disse, toda história bonita tem um fim, e espero que ele aproveite os últimos meses e tenha uma despedida digna dele... Ele merece isso”.

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