Duro golpe duplo para o Barcelona contra o Atlético de Madrid

O Barcelona sofreu um duro golpe duplo no primeiro tempo do confronto contra o Atlético de Madrid, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, ao perder um de seus zagueiros e sofrer um gol decisivo em questão de minutos.

O início foi marcado pela intervenção do VAR, quando o árbitro voltou para rever a jogada entre Kubarsi e Giovanni Simeone, decidindo anular o cartão amarelo que havia sido mostrado ao zagueiro catalão antes de exibir o cartão vermelho direto, fazendo com que o Barcelona continuasse a partida com dez jogadores antes do fim do primeiro tempo.

O Atlético não demorou muito para aproveitar a desvantagem numérica, já que Julián Álvarez conseguiu marcar o gol da vantagem aos 44 minutos, em cobrança de falta resultante da infração, chutando com precisão no ângulo superior, garantindo a vantagem de sua equipe no momento ideal.

Com esse desenrolar rápido, o Barcelona se viu diante de um teste difícil, depois de perder um jogador e sofrer um gol em um momento crítico, dando ao Atlético de Madrid uma grande vantagem antes do fim do primeiro tempo.