Era um dia brilhante de verão no noroeste da França, e quase 3.000 espectadores estavam se instalando em suas cadeiras no Stade de la Rabine para uma das partidas finais da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2018, na disputa entre Alemanha x Haiti.

Entre elas estava Amandine Miquel, treinadora chefe do Stade de Reims, e alguns membros de sua equipe. Reims tinha uma jogadora, Helene Fercocq, competindo no torneio com a França, e assim a equipe montou seu campo de treinamento de pré-temporada perto das cidades-sede.

Quando a nação anfitriã estivesse em ação, toda a equipe estaria no estande apoiando Fercocq, e quando a equipe tivesse algum tempo livre, eles iriam para outros jogos, também.

Nesta ocasião, eles estavam assistindo a uma equipe da Alemanha tocada para o jogo do título contra o Haiti, estreantes no torneio. As primeiros, vencedoras por 3 a 2 nesta partida, estava repleta de estrelas que já jogavam futebol da Frauen-Bundesliga, mas foi uma jogadora haitiana que fez Miquel se sentar e levar em conta.

Ela era uma presença imponente no centro do meio de campo, apesar de estar a apenas quatro dias de seu 15º aniversário - sua idade significava que ela precisava de autorização especial até mesmo para competir no torneio.

Ela estava enfrentando jogadoras mais velhas e com mais alto nível de experência do que ela, mas não dava para perceber.

"Ela estava muito acima das outras jogadoras", recorda Miquel, à GOAL. "Sabíamos imediatamente que precisávamos daquela jogadora".

A jogadora em questão era Melchie Dumornay, a vencedora feminina do NXGN 2022.

Já se passaram quase quatro anos desde aquele jogo e, com o passar do tempo, a propaganda em torno de Dumornay só cresceu.

Isso é compreensível, já que a adolescente voltou à França logo após o torneio para a peneira do sete vezes campeão europeu, Lyon, o qual gostou dela - mas não pôde contratá-la por causa de sua idade.

A propaganda estava aumentando até seu 18º aniversário no verão de 2021, quando ela finalmente teria a chance de colocar caneta no papel em um contrato no exterior e mostrar o que ela pode fazer regularmente ao mais alto nível.

Em casa, no Haiti, essa excitação era particularmente grande. Falando à GOAL, em agosto, algumas semanas antes que seu destino pudesse ser revelado, disse Dumornay, com uma risada: "Muitas pessoas agora estão pensando: 'Oh meu Deus, você vai se mudar logo. Então, quem é? Paris Saint-Germain ou Lyon?'"

Cerca de 50 clubes queriam Dumornay. Clubes na Ásia a queriam. Clubes na Europa a queriam. Clubes nos Estados Unidos a queriam.

"Sabíamos que quanto mais perto ela chegasse dos 18 anos, mais clubes saberiam o que nós já sabíamos", diz Miquel. "Sabíamos que tínhamos que manter contato com o Haiti e com a jogadora para que ela pudesse nos escolher quando ela tivesse 18 anos".

No final, Durmonay escolheria Reims, um clube conhecido por sua capacidade de cultivar e desenvolver jovens talentos, oferecendo a eles a chance de competir em uma das ligas mais importantes da Europa. A meio-campista sabia disso, mas o clube também tinha que se destacar de outros que pudessem oferecer similares.

"Acho que o que fez a diferença foi que não paramos de receber notícias dela, informações do Haiti, eu até deveria ir conhecê-la e à sua família e a outras jogadoras no Haiti, mas não pude por causa da situação lá em 2019", explica Miguel.

"Estivemos lá o tempo todo e outros clubes apareceram no último minuto com ofertas maiores, obviamente, mas o que podíamos oferecer a ela em termos de tempo de jogo, nível do futebol e também uma equipe muito próxima de seu estilo - que é o fato de termos uma equipe muito jovem com muitas jogadoras promissoras que tentamos fazer com que cheguem ao seu melhor nível - [fez a diferença]."

"Ela sabia que estaria em um bom campeonato, mas ainda assim seria uma jogadora importante e não apenas uma substituta".

O clube também não parou de colocar essa atenção e cuidado desde que Dumornay chegou no final do verão. A assinatura da companheira Kethna Louis, que joga na França há quatro anos, ajudou-a a se adaptar às "coisas simples" em particular.

"Sua integração foi muito rápida e muito, muito positiva", diz Sonia Ouchene, outra dos crescentes talentos de Reims, que vive ao lado de Durmonay, à GOAL.

"Ela ainda é um pouco bebê, ela mal tem 18 anos, então ela ainda tem aquele lado infantil, aquele lado divertido. Ela vai irritar a todos, se esconder, fazer pegadinhas. Espero que ela mantenha este espírito. Ela traz bom humor e é um prazer trabalhar com garotas como ela. Acho que ela nos trouxe ainda mais coesão."

"Eu a conheci muito rapidamente. Ela é uma pessoa bastante aberta. Você pode pensar que ela é um pouco tímida, mas na verdade ela não é. Ela se abriu muito rapidamente, ela se tornou parte do grupo muito rapidamente. Ela falou com todas, fez perguntas a todas, ela estava realmente interessada em nossas vidas e em nossa vida em grupo."

"Eu não conhecia Melchie de modo algum antes dela assinar com o Reims. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Comecei a ouvir falar dela quando a assinatura estava prestes a acontecer. Foi quando eu vi alguns vídeos dela e li um pouco sobre ela. Não a esqueci desde então".

Era 2 de outubro de 2021, quando Durmonay fez sua estreia pelo Reims. Ela tinha estado disponível para o jogo da semana anterior contra Montpellier, mas, tendo perdido a pré-temporada, Miquel queria ter certeza de que ela tinha treinado o suficiente antes de entrar em campo.

Ela começou o jogo contra Issy no banco. No intervalo, o placar estava empatado em 1 a 1 e o treinador se voltou para sua nova contratação.

"Eu disse a ela que ela não precisava de um jogo completo para marcar e fazer bons passes", Miquel se lembra. Ela estava certa.

Aos 73 minutos, Dumornay levantou uma bola longa sobre a defesa de Issy para Kessya Bussya correr, e a lateral fez o passe para a assistência que levou ao chute forte que pôde passar da goleira. 2 a 1.

Dez minutos depois, Dumornay estourou pela ala esquerda e perfurou um cruzamento rasteiro perfeito para encontrar Bussy novamente. 3 a 1. Uma vitória segura.

"Quando vimos aquilo, dissemos: 'Oh meu Deus, imagine o que ela pode fazer em um jogo completo! Se apenas nesse curto espaço de tempo, ela pode fazer tanto bem'", diz Miquel.

Em sua estreia como titular, na semana seguinte, ela estava ainda melhor. Contra o Bordeaux, que terminou nas vagas da Liga das Campeões (feminina) da última temporada atrás apenas de Lyon e PSG, Dumornay foi a melhor jogadora em campo, marcando dois gols e dando outra assistência para Bussy.

"Agora todos estão me chamando, hein?". Miquel riu. "Para conseguir aquela jogadora".

Quando a maioria dos adolescentes faz uma mudança tão grande na carreira, para um país estrangeiro não menos importante, geralmente eles levam pelo menos um pouco de tempo para se adaptar. Dumornay simplesmente não precisou disso. Por quê?

"Porque ela é muito melhor do que as outras jogadoras", responde Miquel, rapidamente e tranquilamente. "Acho que ela está em 30% de seu nível neste momento. Para mim, esta vai ser uma das melhores jogadoras do mundo nos próximos anos".

"Ela está realmente longe de seu melhor nível. Ela vai continuar a melhorar física, técnica e taticamente. Faremos o nosso melhor para que ela passe por essas etapas e então ela assinará com uma grande equipe da Liga dos Campeões e nós ficaremos muito felizes em observá-la".

"Eu nunca me surpreendo com jogadoras", acrescenta Ouchene. "Há realmente muito, muito poucas coisas que me surpreendem, e ela é uma delas, especialmente por causa de sua idade."

"Atlética, ela é poderosa e rápida. No jogo, ela é muito esperta. Tecnicamente, ela tem tudo o que você precisa, embora, é claro, ela vai melhorar em todos os aspectos."

"Ela é uma jogadora muito completa e o mostrou muito rapidamente em campo".

Como foi o caso nos anos anteriores à sua assinatura por Reims, com Dumornay continuando a colocar em performances desta qualidade, sua reputação e o interesse por ela só crescerão. Reims e Miquel estão bem cientes disso.

"Levamos muito tempo para observar as jogadoras de todo o mundo. Talvez a diferença com outros clubes seja que não temos medo de correr riscos", diz ele, com muitos jovens talentos no plantel com a haitiana.

"Quando sentimos que a jogadora tem algo diferente, mesmo que seja muito jovem ou talvez seja pequena, ou tem fraqueza porque não tem músculo suficiente... Alguns clubes dizem que ela é muito pequena, ela não tem músculos suficientes, nós não fazemos isso. Nós sentimos talento."

"Se vemos uma jogadora que tem talento, mas alguma fraqueza, sabemos que vamos desenvolvê-la e fazer uma grande jogadora."

"Agora, às vezes até recuso algumas jogadoras porque tenho todos os pais, os agentes das melhores jovens jogadoras da França e do mundo chamando para entrar em nossa equipe, porque eles sabem que é uma experiência muito boa para eles e que nós cuidaremos das jogadoras como se fossem nossas próprias filhas. É um projeto global, não apenas um projeto de futebol. Nós desenvolvemos o ser humano diante da jogadora de futebol."

"Sabemos que em algum momento, quando elas tiverem 20 ou 21 anos, elas assinarão com um clube maior, mas esse é nosso objetivo agora mesmo, ajudar essas jovens jogadoras a serem vistas e progredir em uma equipe, talvez com menos pressão do que em uma grande equipe, porque estamos mais focados no desenvolvimento individual do que nos resultados".

Quando falou à GOAL no verão passado, Dumornay descreveu jogar pelo Lyon como o "sonho absoluto" para o qual ela estava trabalhando - mas é o que ela quer fazer por sua nação natal se ela for bem sucedida que fala maravilhas de quem ela é, além do campo de futebol.

"Quero poder abrir uma academia no Haiti para oferecer oportunidades a jogadores que eu mesma não tinha", explicou ela.

"No Haiti, há tantos talentos, não apenas no futebol, que simplesmente não têm chance. Eu tive essa oportunidade de estar em uma academia, mas há jogadores de primeira linha e talentos de primeira linha em todos os lugares. Espero que um dia mais pessoas tenham a chance de sair de lá".

"Ela é muito inteligente, muito madura", acrescenta Miquel. "Ela sabe para onde quer ir. Ela sabe como fazer isso. Ela sabia que tinha que assinar para um clube menor e não para o clube grande imediatamente. Eu acho que ela está lidando com sua carreira com muita inteligência."

"Algumas pessoas têm as qualidades, mas não vão conseguir. Mas ela tem as qualidades e a inteligência para saber o que fazer. É por isso que estou bastante confiante de que ela fará uma carreira muito grande".

Ela pode ter apenas começado sua carreira profissional, mas há poucas dúvidas de que Dumornay está a caminho de chegar ao topo. O que o futuro tem reservado para a vencedora do NXGN 2022 com certeza será especial.

Relatório adicional de Elyes Khouaja.