Dudu, Valdivia, Cleiton Xavier: os jogadores do Palmeiras com mais assistências no século 21

Dudu reina supremo em lista de 'garçons' do Verdão que também inclui Valdivia e até Vagner Love

Em meio à sua melhor fase desde que o milênio virou, o não podia deixar de ter em uma figura atual o atleta que mais deu passes para gol neste século. O atacante Dudu sobra no levantamento feito pela Goal a respeito das assistências no .

Grande líder da equipe nas conquistas da Copa do de 2015, e dos Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018, o ponta já colocou 78 vezes um companheiro na cara do gol - e, diferente de algumas outras, viu o mesmo aproveitar o lance para balançar a rede.

Dudu, aliás, é seguido por dois jogadores que tiveram passagens pelo clube em momentos distintos das duas últimas décadas. Cleiton Xavier e Valdivia, cada um com 49, completam o pódio dos passadores mais decisivos da história recente palestrina.

Como mostra o top 15, as bolas paradas foram fundamentais para aumentar os números de cada um dos integrantes. Dificilmente um atleta que conseguiu entrar no recorte não foi, ao menos em algum momento, o batedor oficial de escanteios e faltas do clube.

Adendo: como não há um consenso global sobre o que é assistência, foram considerados toques que criaram a situação de finalização para o atacante, mesmo longe do gol ou com um jogador adversário à frente, e aquelas em que o jogador marcou no rebote do próprio chute.

Líderes do século