Dudu lamenta lesão de Scarpa e pede proteção da arbitragem

Scarpa teve lesão confirmada após receber uma tesoura por trás no confronto contra o Bragantino

Foi confirmado nesta sexta-feira (15) que Gustavo Scarpa estará ausente das atividades pelo Palmeiras por até três semanas devido a uma lesão, originada por uma tesoura que recebeu no último duelo da equipe, contra o Bragantino. O atacante Dudu comentou sobre o fato em coletiva de imprensa, e pede maior proteção da arbitragem para este tipo de falta violenta.

“Nosso time dribla muito, tem jogadores muito leves na frente. Isso (faltas) é normal de jogo, quem tem que tomar esse devido cuidado é o juiz, a arbitragem. De proteger mais também os jogadores, não só a gente da frente, como do meio-campo”, disse o atacante.

O próximo confronto do Verdão pelo Campeonato Paulista será contra a Ferroviária, em Araraquara, e Scarpa já é o primeiro desfalque confirmado.

“Outras equipes, quando a gente fizer falta muito forte, vão falar também, porque é do jogo. É procurar ter o máximo de cuidado para não acontecer agora o que aconteceu com o Gustavo”, disse o camisa 7.

Ferroviária e Palmeiras duelam na Arena da Fonte neste domingo (17), a partir das 17h (de Brasília), pela sétima rodada do Paulistão. O Palmeiras é o líder do Grupo B, com 13 pontos.