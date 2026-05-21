Driessen está realmente horrorizado com o recém-coroado campeão Arsenal

O fato de o Arsenal ter conquistado o título de campeão da Inglaterra nesta semana não significa absolutamente nada para Valentijn Driessen. O chefe da seção de futebol do jornal De Telegraaf não aprecia de forma alguma o estilo de jogo da equipe campeã do técnico Mikel Arteta.

O Arsenal se sagrou campeão sem realmente jogar. O segundo colocado, o Manchester City, perdeu pontos na visita ao Bournemouth (1 a 1), o que fez com que o líder do norte de Londres ficasse fora do alcance dos adversários.

“Horrível! Você viu como eles jogaram este ano?”, Driessen faz um julgamento devastador sobre o Arsenal, que comemora o primeiro título nacional desde 2004. “Eles jogaram apenas em escanteios, faltas e laterais.”

Driessen passa então a falar sobre Kai Havertz, que na segunda-feira contra o Burnley (1 a 0) deu uma entrada dura e se safou muito bem com um cartão amarelo. “Ele cometeu uma falta, que merecia cartão vermelho direto. Isso não tem mais nada a ver com futebol. O que esses caras fazem é só briga. Sim, na verdade, o Arsenal foi favorecido pela arbitragem.”

René van der Gijp é bem mais brando em seu julgamento sobre o Arsenal. “Eles passaram três meses pensando: isso não pode ser verdade, né? Eles estavam realmente abalados nos últimos meses. Aí ainda levam uma goleada do Manchester City. Aí você pensa mesmo: contanto que não seja verdade. Eles não estavam mais jogando como eles mesmos nas últimas seis, sete partidas.”

Van der Gijp ressalta, em seguida, que o Manchester City, o Manchester United, o Liverpool e o Chelsea provavelmente trabalham com orçamentos maiores. “Isso torna a conquista ainda mais notável, é claro.”

Johan Derksen também admira o décimo quarto título nacional do Arsenal na história do clube. “Se você fica em primeiro lugar na Inglaterra, é porque tem talento. Lá não se torna campeão por acaso.”