Por que o Barcelona enfrenta o Real Madrid com uma coruja na camisa?

Logotipo substituirá marca "Spotify" no uniforme da equipe catalã; entenda

O Barcelona vai disputar mais um "El Clásico" contra o Real Madrid na manhã do próximo domingo (16), quando vai ao Santiago Bernabéu pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Dessa vez, porém, a equipe catalã terá uma novidade: no lugar do logotipo do Spotify, a camisa irá contar com o símbolo da marca OVO em homenagem ao rapper Drake.

O artista foi o primeiro a atingir o número de 50 bilhões de ouvintes no streaming de música, e por isso o Barcelona substituiu o principal patrocinador da camisa pela coruja, logo da marca desenvolvida pelo cantor canadense. Além do atual recorde, o rapper já venceu mais de 275 prêmios na carreira, incluindo quatro aclamados Grammys.

Em seu Instagram, Drake publicou uma foto com a camisa do Barcelona e declarou não acreditar na situação: "Para celebrar eu ter sido o primeiro artista com 50 biliões de streams no Spotify, o FCBarcelona vai usar a coruja OVO no El Clásico no domingo. Não parece real, mas é."

Instagram

O vice-presidente de marketing do Barcelona, ​​Juli Guiu, disse ao site oficial do clube sobre a parceria inédita do clube com algum artista internacional: “Pela primeira vez em nossa história, estamos substituindo o nome do nosso principal parceiro de camisa por um artista internacionalmente aclamado, Drake." "Essa iniciativa mostra nosso potencial de nos tornarmos uma plataforma única para oferecer experiências que nos aproximam de nossos fãs e alcançarmos novos públicos em todo o mundo”, finalizou Guiu. Além da camisa que será utilizada na confronto, o treino antes do confronto contará com diferentes uniformes: o clube catalão terá uma camiseta com o nome Drake escrito nas costas e o número 50, que finaliza a homenagem ao canadense.

O Barça está na primeira posição de La Liga, com 22 pontos conquistados ao longo de sete vitórias e um empate, ainda invicto no torneio. Assim como os catalães, o Real Madrid, adversário do Barça no próximo domingo, também possui a mesma pontuação e números de partidas vencidas, além do único empate, mas fica na segunda posição devido ao menor saldo de gols (12 contra 19 dos Culés).