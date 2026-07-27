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Dos rumores à realidade: Arbeloa pressiona para fechar transferência do Real Madrid

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A. Arbeloa
G. Garcia
Espanha
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Será que consegue?

O interesse do inglês Fulham na contratação do avançado espanhol Gonzalo García, estrela do Real Madrid, evoluiu de meros rumores para negociações sérias, com o treinador Álvaro Arbeloa a desejar reforçar o ataque da sua equipa com um avançado nato capaz de fazer a diferença.

O jornal britânico "The Athletic" revelou o interesse oficial do clube no jogador, enquanto o jornalista italiano especializado em transferências, Fabrizio Romano, garantiu que o sucesso do negócio depende inteiramente da posição do Real Madrid e das condições que o clube merengue irá impor, sobretudo no que diz respeito a cláusulas futuras ou à percentagem de uma futura venda.

García está consciente de que as suas hipóteses de ser titular no Real Madrid se tornaram muito reduzidas, face à enorme concorrência no ataque, que conta com estrelas do calibre de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Yan Diomande e Rodrygo, o que torna a opção da saída lógica para garantir mais tempo de jogo.

Arbeloa, ex-jogador do Real Madrid e atual treinador do Fulham, procura aproveitar as suas fortes ligações ao antigo clube para concretizar o negócio, mas o principal obstáculo reside na necessidade de obter primeiro a aprovação do treinador português José Mourinho para a saída do jogador, algo que ainda não está decidido.

Segundo Romano, espera-se que os responsáveis do Fulham contactem a direção do Real Madrid nas próximas horas para iniciar as negociações oficiais e discutir os detalhes do negócio, num passo que poderá representar uma viragem importante no futuro do jovem avançado.

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