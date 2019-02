Donos do Manchester City compram clube na China e já possuem 7 times

Grupo dos Emirados Árabes classificou a compra do clube chinês como "um empolgante novo capítulo" da sua história

O City Football Group, grupo esportivo que é dono do Manchester City, anunciou nessa quarta-feira (20) a compra do time Sichuan Jiuniu FC, da terceira divisão da China.

"A China é um mercado de futebol extremamente importante, no qual estamos focados há algum tempo. Estamos fazendo um compromisso duradouro e sustentável para crescer e desenvolver o Sichuan Jiuniu FC e para cultivar talentos do futebol chinês", disse Ferran Soriano, chefe executivo do grupo.

Com isso, o City Football Group passa a ter o controle de sete times ao redor do mundo. São eles: New York City, dos Estados Unidos, o Melbourne City, da Austrália, o Girona, da Espanha, o Yokohama Marinos, do Japão, e o Club Atletico Torque, do Uruguai, além dos próprios Manchester City e agora o Sichuan Jiuniu.

A ação faz parte de um projeto de expansão da marca árabe. No momento o principal foco da companhia é o mercado asiático como um todo. Por isso, a compra foi feita em conjunto com a China Sports Capital e a Ubtech, uma empresa parceira do City.