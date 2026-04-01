Donnarumma quebra o silêncio após a decepção de ficar de fora da Copa do Mundo

Gianluigi Donnarumma, goleiro da seleção italiana, quebrou o silêncio poucas horas após a confirmação da ausência da “Azzurri” na Copa do Mundo de 2026.

A seleção italiana voltou a falhar em quebrar o jejum de classificação para a Copa do Mundo, após a derrota em casa da Bósnia e Herzegovina nos pênaltis (4 a 1), após o empate (1 a 1) na partida disputada na noite de terça-feira, na final da repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

Com isso, a seleção italiana fica de fora das últimas três edições da Copa do Mundo, após 2018 e 2022, e a equipe da Azzurri terá que esperar mais quatro anos para voltar à Copa do Mundo, enquanto a seleção da Bósnia se classificou pela segunda vez em sua história.

Donnarumma não pôde se pronunciar ontem à noite devido à proibição imposta pela Federação Italiana aos jogadores de falar na zona mista e nas coletivas de imprensa.

Mas o goleiro do Manchester City quebrou o silêncio nas redes sociais na noite de quarta-feira.

O capitão da seleção italiana, que ainda não disputou uma Copa do Mundo, não conseguiu esconder sua tristeza, dizendo: “Ontem à noite, depois da partida, chorei... Chorei de decepção por não ter conseguido levar a Itália ao lugar que ela merece”.

E continuou: “Chorei por causa da profunda tristeza que sinto, junto com todos os jogadores da seleção nacional, que tenho orgulho de liderar, e que sei que vocês, torcedores da nossa seleção, também estão sentindo agora”.

Donnarumma completou: “As palavras não servem de nada agora, é verdade. Mas há um sentimento forte que me domina, e quero compartilhá-lo com vocês. Após essa grande decepção, precisamos ter coragem para virar essa página novamente. E, para isso, precisamos de muita força, paixão e fé... A fé inabalável é o que nos impulsiona a seguir em frente, porque a vida sabe recompensar quem dá tudo de si sem hesitar”.

E concluiu: “É daqui que devemos recomeçar. Juntos. Mais uma vez. Para devolver à Itália o lugar que lhe é devido. Agora, tudo o que resta é assimilar o que aconteceu e levantar-nos novamente. Mais uma vez.”

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