Donis: Tomei a decisão certa e as críticas não têm fundamento!

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, defendeu suas decisões técnicas após a dura derrota para a Espanha por 0 a 4, afirmando que o plano que adotou era o mais adequado para enfrentar uma das seleções mais fortes do mundo. Ele também ressaltou que as críticas dirigidas a ele e aos seus jogadores devem ser mais realistas.

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A “Selecção Verde” perdeu para a Espanha na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, adiando assim a decisão de seu destino para a última partida contra Cabo Verde.

Donis afirmou, durante a coletiva de imprensa após a partida, que a seleção ainda acredita em suas chances de classificação, dizendo: “Acreditamos plenamente em nossas chances e entraremos no confronto contra Cabo Verde com muita confiança; ainda temos a oportunidade de lutar e alcançar nosso objetivo”.

O técnico grego reconheceu a existência de problemas defensivos evidentes durante a partida, acrescentando: “Tínhamos que ser mais fortes na defesa. Não tenho uma explicação completa para tudo o que aconteceu, mas as coisas não correram como planejamos, e a Espanha marcou um gol logo no início, o que tornou a partida mais difícil para nós”.

Donis destacou que seus jogadores ficaram abalados psicologicamente após o início difícil da partida, explicando: “Quando as coisas não correm como deveriam, é natural que os jogadores se sintam inseguros. Tentei acalmá-los durante a partida... Isso acontece até mesmo com as maiores seleções. Não estou dizendo que sentimos medo, mas nos faltou a sensação de segurança dentro de campo e precisávamos encontrar soluções melhores.”

O técnico da seleção saudita falou sobre a estratégia tática adotada contra a Espanha, afirmando que a força do adversário o obrigou a mudar o estilo de jogo em comparação com o confronto contra o Uruguai.

Ele disse: “Adotamos um esquema 4-5-1 com um bloco defensivo recuado, pois estávamos enfrentando uma seleção extremamente forte. Contra o Uruguai, jogamos no 4-4-2, mas se tivéssemos jogado com o mesmo estilo contra a Espanha, não teríamos tido sucesso”.

E completou: “A seleção espanhola possui diversas opções ofensivas e consegue chegar ao gol por vários lados; por isso, nosso objetivo era minimizar o perigo dentro da grande área, e acredito que tomamos a decisão certa antes da partida”.

Donis se recusou a comentar sobre os motivos da exclusão de Mohammed Kano da escalação titular, limitando-se a dizer: “Não vou responder a nenhuma pergunta relacionada a jogadores específicos”.

Apesar da derrota acachapante, o técnico demonstrou confiança no futuro da seleção saudita, enfatizando que o resultado não afetará sua crença no atual grupo de jogadores.

Ele acrescentou: “Tivemos um resultado ruim hoje, mas isso não vai nos deter. Enfrentamos uma seleção muito forte. Sou uma pessoa realista e acredito que a seleção será melhor no futuro. Tenho orgulho do que os jogadores demonstram diariamente e não vou perder a confiança neles por causa de um único jogo”.

Donis encerrou suas declarações com uma mensagem aos críticos, dizendo: “Vimos na Copa do Mundo muitos jogos que terminaram com placares expressivos. Estamos aqui para aceitar as críticas, mas elas devem ser realistas. Vamos continuar trabalhando e focados no próximo jogo, pois nossa trajetória no torneio ainda não acabou”.