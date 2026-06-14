Donis anuncia: Vou atacar a Uruguai e o Valverde como Messi e Neymar!

O técnico grego Georgios Donis, da seleção saudita, fez declarações polêmicas antes do confronto contra o Uruguai, afirmando que não teme nenhum adversário e que seu objetivo é conquistar a vitória.

A seleção saudita se prepara para enfrentar a Uruguai na madrugada desta terça-feira, pela primeira rodada do Grupo 8 da Copa do Mundo de 2026.

Donis disse em declarações na coletiva de imprensa antes do jogo: “Não tememos nenhuma seleção e não viemos aqui para defender; vamos atacar também, pois temos uma filosofia ofensiva e nosso objetivo é vencer a Uruguai”.

Sobre o confronto com Valverde e as estrelas do Uruguai, Donis disse: “Já enfrentei o Barcelona na Liga dos Campeões com Messi, Neymar e Suárez, e joguei com meu estilo. Eu lido com a equipe como um todo, e Valverde é um grande astro como eles, mas o mais importante é focar no grupo inteiro, porque o futebol é um esporte coletivo e não individual”.

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E continuou: “É importante conhecer o adversário e acreditar em nós mesmos, lidar com qualquer circunstância, pois não podemos saber o que vai acontecer, e isso depende da nossa maneira de jogar e do nosso foco, e estamos cientes das nossas possibilidades e das capacidades do adversário”.

Ele abordou o tema das condições climáticas nos Estados Unidos, dizendo: “As condições climáticas são extremamente difíceis, mas precisamos nos adaptar a elas para alcançar nossos objetivos. Haverá intervalos para descanso e hidratação, que serão extremamente importantes”.

E continuou: “Não podemos prever o resultado dessas decisões, mas essa é a regra. Temos que trabalhar e aproveitar essas pausas para dar instruções, e talvez isso ajude os jogadores.”

Sobre sua nomeação como técnico da seleção saudita pouco antes da Copa do Mundo, o treinador grego disse: “Estou no Reino desde 2015, amo muito este país e tenho grande experiência em lidar com jogadores sauditas”.

E acrescentou: “Desde que ele chegou à Arábia Saudita, eu esperava que fosse nomeado para este cargo, e meu objetivo é ajudar esta seleção a recuperar seu brilho e fazer a torcida saudita feliz”.

E concluiu: “Queremos apresentar uma boa imagem para honrar o futebol saudita, e devemos ter um desempenho notável para nos prepararmos também para os próximos compromissos”.



