Do que o Vasco precisa para se classificar na Copa do Brasil?

Gigante da Colina perdeu a primeira partida para o Goiás e precisa de uma vitória se quiser continuar na competição

O tem um jogo muito importante para o restante da temporada. Na noite dessa quarta-feira (26), o Cruzmaltino entra em campo contra o Goiás, no Serrinha, em Goiânia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do . A partida de ida acabou 1 a 0 para o Esmeraldino.

O primeiro confronto aconteceu ainda antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. O duelo aconteceu em 12 de março de 2020, poucos dias antes da suspensão oficial das atividades esportivas no Brasil. O estádio de São Januário foi o palco da peleja, que teve um único gol marcado por Fábio Sanches, já nos últimos minutos do primeiro tempo.

Veja quais as chances de classificação do Gigante da Colina!

QUAIS RESULTADOS DÃO A VAGA AO VASCO?

Como o perdeu a primeira partida, e como a Copa do Brasil não adota mais o sistema de gol qualificado, qualquer vitória por dois ou mais gols de diferença dá a vaga do time treinado por Ramon Menezes.

Qualquer derrota ou empate elimina o Vasco precocemente na competição. Uma vitória por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis.

Para essa partida, o treinador do clube carioca poderá contar com o importante retorno de Yago Pikachu, que se recuperou de lesão e deve jogar para aumentar o poder de fogo.