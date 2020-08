Onde assistir ao vivo a Goiás x Vasco, pela Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado, o enfrenta o na noite desta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), precisando vencer para avançar na Copa do .

QUANDO SERÁ?

JOGO Goiás x Vasco DATA Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 LOCAL Serrinha - Goiás HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Paulo Fernandes / Vasco

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, Roraima, Amapá e Distrito Federal), além do SporTV (exceto Paraná) e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com três vitórias e um empate consecutivos no Brasileirão, o Vasco volta suas atenções para a buscando a classificação para a próxima fase.

Para o duelo, o técnico Ramon Menezes pode contar com um retorno importante. Afastado por três jogos, Pikachu voltou a treinar com bola e será relacionado contra o Goiás, além do atacante Vinicius, recuperado de lesão na panturrilha.

Já o Goiás entra em campo precisando de apenas um empate após vencer o primeiro jogo por 1 a 0. A partida marcará a estreia do técnico Thiago Larghi.

Até o momento, a única baixa por lesão na equipe é o atacante Lucão do Break, com problema muscular na coxa.

Vamo 💪🇳🇬

Segunda-feira de muito trabalho no CT esmeraldino. O professor @ThiagoLarghi e sua equipe de comissão técnica já comandaram o primeiro dia de treinamentos✅

Quarta-feira tem decisão pela @CopadoBrasil

Goiás x Vasco às 21h30#CopaDoBR #FamíliaEsmeraldina pic.twitter.com/zOqjn20g6H — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) August 24, 2020

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Claudio Winck (Cayo Tenório), Leandro Castan, Ricardo Graça e Henrique; Bruno Gomes (Vinícius ou Neto Borges), Andrey, Fellipe Bastos e Benítez; Talles e Cano.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Pintado, Fábio Sanches, Rafael Vaz, Jefferson; Gilberto Jr, Sandro, Daniel Bessa; Keko, Rafael Moura, Douglas Baggio (Victor Andrade).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 3 Vasco Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 Vasco 0 x 0 Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vasco Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília) x Vasco Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 3 Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020 Goiás 2 x 0 Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas