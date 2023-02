Do que o Santos precisa para se classificar às quartas de final do Paulistão?

O Peixe deixou a briga contra o rebaixamento para trás, e agora pode até ir ao mata-mata; vejas os cenários

Depois de viver de perto a briga contra o rebaixamento, o Santos chega na última rodada do Campeonato Paulista em uma situação bem diferente: com chances de se classificar à fase de mata-mata do Estadual. O Peixe, porém, não depende apenas de si mesmo para ir às quartas, e ainda precisa de uma "ajudinha" de um rival.

O Santos fez uma campanha fraca durante boa parte do Paulistão 2023, e chegou até mesmo a brigar contra o rebaixamento. No entanto, alguns bons resultados mudaram a situação do time drasticamente, e agora o sonho do Peixe é se classificar ao mata-mata. A missão não é fácil, ainda mais por não depender apenas do alvinegro praiano, mas é possível.

O que o Santos precisa para se classificar no Paulistão?

Existem dois cenários possíveis para que o Santos vá ao mata-mata do Estadual, e em nenhum deles o Peixe pode perder o seu último jogo da fase de grupos, contra o Ituano, fora de casa. O empate, porém, pode bastar, no caso de uma "ajudinha" a mais do São Paulo.

No primeiro cenário, o menos complicado, o Santos vence o Ituano e o São Paulo não perde do Botafogo-SP, adversário direto do Peixe pela classificação no Grupo A. Tanto o empate quanto a vitória do time da capital funcionam neste caso.

A outra possibilidade do Santos envolve o empate com o Ituano e, neste caso, passa a depender ainda mais do São Paulo, uma vez que precisa necessariamente de uma derrota do Botafogo-SP.

Como já é de praxe para a última rodada da fase de grupos, os dois jogos acontecem ao mesmo tempo, no domingo (5), às 16h (de Brasília). O Santos joga no Novelli Jr, em Itu, assim como o São Paulo, que também é visitante, e entra em campo em Ribeirão Preto.