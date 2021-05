Do que o Real Madrid precisa para ser campeão espanhol na última rodada?

Disputando o título com o Atlético de Madrid, a equipe merengue pode conquistar o bicampeonato espanhol neste sábado (22)

A disputa pelo título da La Liga 2020/21 é uma das mais acirradas dos últimos anos. Na última rodada do Campeonato Espanhol, dois times chegam com plenas condições de levar a taça: Atlético de Madrid, líder com 83 pontos, e Real Madrid, segundo colocado com dois pontos a menos. Veja a tabela completa clicando aqui.

A corrida poderia ser ainda mais intensa, mas o Barcelona perdeu o penúltimo compromisso pelo campeonato diante do Celta de Vigo por 2 a 1 em pleno Camp Nou e deu adeus à disputa.

A Goal destrincha para você tudo sobre a última rodada de La Liga. Confira a seguir.

Do que o Real Madrid precisa para ser campeão espanhol na última rodada?

Restando apenas um jogo para o término do campeonato, o time comandado por Zinedine Zidane precisa da vitória, mas apenas os três pontos não bastam. O Real Madrid encara o Villarreal no sábado (22), às 13h (de Brasília) e vencer não é uma opção, é necessidade. Paralelamente a este jogo, o Atlético visita o Valladolid e os Colchoneros precisam tropeçar para que os merengues sejam campeões.

Cenários possíveis:

Atlético campeão: vitória contra o Valladolid e qualquer placar do Real Madrid; empate ou derrota com o Valladolid e tropeço do Real Madrid; Real Madrid campeão: vitória contra o Villarreal e tropeço do Atlético.

Atleti e Real podem terminar empatados em pontos. Caso os Colchoneros empatem com o Valladolid e os merengues vençam o Villarreal, ambos terminam La Liga com 84 pontos. Neste caso, o Real Madrid seria campeão pelo critério de confronto direto contra o Atlético.

Nos confrontos entre as equipes na temporada, o Real levou a melhor no Alfredo di Stéfano por 2 a 0 e conseguiu um empate no Wanda Metropolitano por 1 a 1. Assim, leva a vantagem com quatro pontos conquistados contra apenas um do rival.

Corrida pelo título

O título estava em aberto entre três equipe até a 35ª rodada, quando Atlético, Real, Barcelona e Sevilla disputavam o cobiçado troféu. Nesta rodada, o confronto direto entre Real Madrid e Sevilla terminou em empate por 2 a 2 e tirou o time da Andaluzia da disputa.

Na mesma rodada, o Atlético ficou no empate sem gols com o Barcelona no Camp Nou e perdeu a chance de abrir vantagem na disputa. O Barça, inclusive, tropeçou mais duas vezes após o duelo contra o time de Simeone, empatando com o Levante por 3 a 3 e perdendo para o Celta, em casa, por 2 a 1.

Atlético e Real venceram seus últimos dois compromissos antes da rodada final e chegam separados por apenas dois pontos na rodada final.

Rodada final

A linha de chegada de La Liga será dividida em três dias, começando na sexta-feira (21) com o duelo dos já desinteressados Levante e Cádiz, que não almejam mais nada na competição.

No sábado (22), as grandes partidas que devem parar a capital Madri. Com todos os jogos às 13h (de Brasília), serão sete jogos, incluíndo as "finais" Real Valladolid x Atlético de Madrid e Real Madrid x Villarreal. Outras duas partidas no domingo (23) completam a finalizam a temporada 2020/21 de La Liga.

Sexta, 21 de maio

Sábado, 22 de maio

Domingo, 23 de maio

Onde assistir a Real Madrid x Villarreal? E Valladolid x Atlético?

A partida entre os merengues e o submarino amarelo acontece neste sábado (22), às 13h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do Fox Sports na TV fechada. Aqui na Goal, o torcedor poderá acompanhar o tempo real da partida.

Simultaneamente, a ESPN Brasil exibirá ao vivo o duelo entre Real Valladolid e Atlético de Madrid. O tempo real a partida você confere aqui na Goal.