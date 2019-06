Do que o Brasil precisa para se classificar na Copa do Mundo Feminina?

Em caso de derrota para a Itália, a seleção brasileira ainda tem chances de classificação para as oitavas de final

A derrota do para a no início da tarde desta quinta-feira (13), por 3 a 2, ligou a luz de alerta no time comandado por Vadão. Ainda assim, apesar do resultado negativo, a seleção brasileira segue líder do Grupo C com os mesmos três pontos da segunda colocada, a , e da Austrália, em terceiro.

Resta apenas um jogo para o final da primeira fase do mundial que está sendo disputado na . E, com o grupo “embolado”, o Brasil precisará pontuar na próxima partida contra a Itália para garantir vaga às oitavas de final.

GRUPO C

POSIÇÃO TIME PONTOS JOGOS VITÓRIA EMPATE DERROTA SALDO DE GOLS 1º BRASIL 3 2 1 0 1 2 2º ITÁLIA 3 1 1 0 0 1 3º AUSTRÁLIA 3 2 1 0 1 0 4º JAMAICA 0 1 0 0 1 -3

Derrota

Em caso de derrota para a Itália, as chances de classificação são remotas, já que a precisaria perder para a França, além da necessidade de haver outro grupo no qual a terceira colocada não tenha atingido os 3 pontos.

Vale destacar que o formato da Copa feminina é diferente da masculina: Com apenas seis grupos na competição, se classificam os dois melhores de cada, além dos quatro melhores terceiros lugares somando 16 times na disputa das oitavas de final. Desta forma, caso o Brasil seja derrotado pela Itália ainda poderia se classificar entre os melhores terceiros colocados.

Empate

O empate praticamente garante a seleção brasileira na próxima fase pois a equipe alcançaria quatro pontos. Com saldo de gols superior ao das italianas, até o momento, o Brasil ficaria com a primeira ou segunda posição, dependendo do resultado da partida entre Austrália x pela última rodada, além de Itália x Jamaica, que será disputada amanhã (14), às 13h (Brasília).

Os três pontos da vitória garantem o Brasil na próxima fase do Mundial. Isso por que o time ficaria com seis e ainda poderia contar com o empate entre Austrália x Jamaica ou, até mesmo, com a vitória das australianas. Com o saldo superior ao da adversária que derrotou Marta e cia nessa rodada, a liderança do grupo C ainda poderia ser decidida neste quesito.