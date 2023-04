Do que o Atlético precisa para ser campeão do Campeonato Mineiro 2023?

O placar do primeiro jogo e a melhor campanha da primeira fase deixam o Galo em vantagem para a partida de volta da final contra o América-MG

O Atlético-MG saiu com vantagem na briga pelo título do Campeonato Mineiro ao vencer o América-MG por 3 a 2, fora de casa. Segundo o regulamento do estadual, para o jogo de volta da final, o Galo pode até perder do rival para ser campeão em 2023.

Neste sábado (1), o América-MG recebeu o Atlético-MG, no Independência, para o primeiro jogo da final do Mineiro. Mesmo jogando fora de casa e com Hulk perdendo pênalti, o Galo saiu com a vitória por 3 a 2, e vai bastante confortável para o jogo de volta.

O novo regulamento do Campeonato Mineiro faz com que o Galo tenha muitas possibilidades de placar para se classificar. Por conta da vitória no primeiro jogo, qualquer vitória ou empate dão o título ao Atlético, por conta do placar agregado superior. No entanto, por conta da melhor campanha ao longo do estadual, o time de Eduardo Coudet também tem a possibilidade de perder e ainda assim levantar a taça.

Segundo o regulamento, o time com melhor campanha tem a vantagem de poder perder o jogo de volta pelo mesmo saldo de gols aplicado no jogo de ida, ou seja, empate no placar agregado. Assim, o Galo pode até perder por um gol de diferença e ainda assim será campeão estadual. No entanto, qualquer derrota superior a dois gols dá o título ao América-MG.

O jogo de volta da final do Campeonato Mineiro será no sábado, 8 de abril, às 16h30 (de Brasília). O Atlético-MG, que vem mandando jogos no Independência, casa do América, escolheu o Mineirão para receber a decisão. No meio tempo entre os dois jogo, o Galo ainda enfrenta o Libertad, pela Libertadores.