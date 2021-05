Do que o Atlético de Madrid precisa para ser campeão espanhol na última rodada?

Os Colchoneros chegam no último jogo com vantagem sobre o Real Madrid, e dependem apenas de si para a conquista do título da La Liga

Líder da La Liga desde novembro de 2020, na nona rodada, o Atlético de Madrid depende só de si para levantar a taça de campeão espanhol da temporada 2020/21. O time de Diego Siemone tinha a chance de chegar mais tranquilo para a última rodada, no entanto, por conta de alguns torpeços, tem o rival Real Madrid em sua cola, tentando tirar seu título - apenas dois pontos os separam antes da última rodada. Veja a tabela completa clicando aqui.

E tudo poderia estar ainda mais confuso se o Barcelona não tivesse tido uma sequência de tropeços nas útimas três rodadas, que o tiraram da briga. A derrota por 2 a 1 para o Celta de Vigo, em casa, na panúltima rodada tirou qualquer chance de Ronald Koeman faturar o título em sua primeira temporada no comando culé.

A Goal destrincha para você tudo sobre a última rodada de La Liga. Confira a seguir.

Quais resultados dão título de La Liga ao Atlético?

O Atleti conseguiu a vantagem de chegar na última rodada dependendo apenas de si mesmo para levantar o taça do Campeonato Espanhol, enquanto o Real Madrid depende de um tropeço do rival colchonero. Até mesmo a derrota para o Real Valladolid pode dar o título ao time de Diego Seimeone - desde que os Blancos não vençam o Villarreal.

Os dois confrontos que definem o título - Real Valldolid x Atlético de Madrid e Real Madrid x Villarreal - acontecem simultaneamente, no sábado (22), às 13h (de Brasília).

Resultados do Atleti para ser camepão

Vencer o Valladolid por qualquer placar e não depender do Real Madrid

Empatar com o Valladolid e torcer para que o Real, no máximo, empate com o Villarreal

Perder do Valladolid e trocer para que o Real, no máximo, empate com o Villarreal

Caso haja uma combinação de placares, na qual o Atleti empata com o Valladolid e o Real vença o Villarreal, os dois times da capital terminam o campeonato empatado em número de pontos. Neste caso, os Blancos de Zinedine Zidane levam a taça, por levarem vanatgem no primeiro critério de desempate: o confornto direto.

Jogando um contra o outro, o Real levou a melhor em casa, no Alfredo di Stéfano, por 2 a 0 e conseguiu um empate no Wanda Metropolitano por 1 a 1. Assim, leva a vantagem com quatro pontos conquistados contra apenas um do rival.

Cenários possíveis:

Atlético campeão: vitória contra o Valladolid e qualquer placar do Real Madrid; empate ou derrota com o Valladolid e tropeço do Real Madrid; Real Madrid campeão: vitória contra o Villarreal e tropeço do Atlético ou

Corrida pelo título

Até a 35ª rodada, quando dois confrontos diretos conteceram no topo da tabela, o título espanhol estava aberto, podendo acabar na mão de qualquer um dos quatro primeiros colocados - Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilla. Os dois jogos - Barcelona x Atleti e Real x Sevilla - acabaram empatados e, com isso, os comandados de Julen Lopetegui perderam a chance de titulo.

O empate também impediu que os Colchoneros abrissem vanatgem na liderança - o que poderia fazer com que eles já tivessem levantado a taça antes da útima rodada ou chegassem mais tranquilos.

O Barcelona, por sua vez, saiu da briga na penúltima rodada do Campeonato Espanhol, depois de mais dois tropeços após o empate contra o Atleti. Lionel Messi e cia empataram com o Levante por 3 a 3 e perderam para o Celta, em casa, por 2 a 1.

Atlético e Real venceram seus últimos dois compromissos antes da rodada final e chegam separados por apenas dois pontos na rodada final.

Rodada final

A linha de chegada de La Liga será dividida em três dias, começando na sexta-feira (21) com Levante x Cádiz, dois times que têm mais chances de classificação para torneios continentais e nem risco de rebaixamento e, portanto, não brigam por mais nada na competição.

No sábado (22), estão a maioria dos jogos, com disputas por título e contra o rebaixamento. Todos os jogos serão às 13h (de Brasília), são sete ao todos, incluíndo as "finais" Real Valladolid x Atlético de Madrid e Real Madrid x Villarreal. Outras duas partidas no domingo (23) completam a finalizam a temporada 2020/21 de La Liga.

Sexta, 21 de maio

Sábado, 22 de maio

Domingo, 23 de maio

Onde assistir a Valladolid x Atlético? E Real Madrid x Villarreal?

A partida entre Real Valladolid e Atlético de Madrid, que acontece no sábado (22), às 13h (de Brasília), terá transmissão da ESPN Brasil, em TV fechada. Aqui na Goal, o torcedor poderá acompanhar o tempo real da partida.

Simultaneamente, na Fox Sports estará sendo transmitido o jogo entre Real Madrid e Villarreal, O tempo real a partida você também confere aqui na Goal.