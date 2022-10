Do que o Athletico precisa para se classificar à Libertadores 2023?

Veja como fica a situação do clube de Curitiba, que foi vice-campeão da Libertadores da América

Com o vice-campeonato da Copa Libertadores da América, o Athletico Paranaense perdeu a oportunidade de garantir a classificação direta para a fase de grupos da próxima edição do torneio continental. E agora aposta tudo no Brasileirão.

No sábado (29), o time da Arena da Baixada foi derrotado por 1 a 0 pelo Flamengo, na finalíssima da Libertadores, disputada em Guayaquil, no Equador. O gol da partida foi marcado por Gabriel Barbosa e acabou com o sonho do título inédito do clube da capital do Paraná.

Restando apenas três rodadas para o término do Brasileirão, o Athletico está na sexta posição e, se continuar assim, já garante vaga na próxima edição do principal certame da América do Sul.

Com a vitória do Flamengo na final, os oito primeiros do Brasileirão estarão classificados, formando o G8. Dessa forma, se o Athletico conseguir manter a sexta posição, estará classificado direto para a fase de grupos, deixando o sétimo e oitavo para jogar a fase preliminar.

Próximos jogos do Furacão

O Athletico tem quatro partidas a disputar para consolidar sua vaga na próxima Liberta. Veja os próximos jogos do Furacão: