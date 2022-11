Do que a Inglaterra precisa para se classificar às oitavas da Copa do Mundo?

Equipe venceu primeiro embate da Copa por 6 a 2, sobre o Irã, e empatou sem gols com norte-americanos na segunda rodada

Após o complicado duelo entre Inglaterra e Estados Unidos, válido pelo Grupo B, em que as equipes empataram em 0 a 0, a seleção britânica agora precisa se dedicar ao último embate da primeira fase para garantir sua classificação para as oitavas de final.

POS. EQUIPES PARTIDAS PONTOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS SALDO DE GOLS 1 Inglaterra 2 4 1 1 0 4 2 Irã 2 3 1 0 1 -2 3 Estados Unidos 2 2 0 2 0 0 4 País de Gales 2 1 0 1 1 -2

O que é necessário para o avanço inglês para a próxima fase? Basicamente, se a Inglaterra vencer a partida da terceira rodada, contra País de Gales, estará nas oitavas de final. Mesmo que no outro embate o Irã vença os Estados Unidos, a os ingleses manterão uma vantagem ainda de um ponto e irão às oitavas na primeira posição.

No caso de empate entre ingleses e galeses, a equipe comandada por Harry Kane ficará com cinco pontos. Portanto, a Inglaterra se classificará também com certeza, mesmo que a equipe iraniana vença, a seleção inglesa irá às oitavas na segunda posição. Se o Irã empatar, os Três Leões se mantem na primeira colocação.

Se Gales vencer a Inglaterra, a situação ficará complicada: dependendo de quantos tentos a equipe inglesa sofrer, o saldo de gols que decidirá os classificados para a fase seguinte. País de Gales terá quatro pontos, e uma vitória por parte dos Estados Unidos os levará aos cinco, enquanto sua derrota pode colocar o Irã na primeira posição, com seis.

Um empate no jogo entre os norte-americanos e iranianos fará, de fato, que os três times nas primeiras posições sejam definidos através do saldo de gols, já que ficarão todos com quatro pontos. No fim, a garantia é que a Inglaterra vença para ficar na primeira posição, mas o empate também já está de bom tamanho para a seleção britânica.