Dirigente do Boca Juniors diz que Ibrahimovic quer jogar no clube: "estamos na posição de contratar"

Atacante sueco está jogando no LA Galaxy, da MLS e pode pintar na América do Sul para disputar a Libertadores da América

Tem sido noticiada recentemente uma possibilidade de Zlatan Ibrahimovic vir jogar na América do Sul. O clube interessado é o . Em entrevista ao Mundo Boca Radio, o diretor do clube, Jorge Anro afirmou que existe sim o interesse de Ibra desembarcar em Buenos Aires para fechar com a equipe argentina.

"É verdade que o Ibrahimovic quer jogar no Boca e é verdade que nós estamos na posição de o contratar", falou Anro. Ibrahimovic chegaria e seria uma das grandes atrações da da América. Ele tentaria conquistar a competição sul-americana, já que nunca conseguiu vencer a Champions League, assim como tantos outros grandes atletas.

Quando foi ventilada pela primeira vez a notícia de um interesse do clube no atleta sueco, o empresário de Ibra, Mino Raiola desmentiu os boatos e afirmou que nunca tinha oferecido o jogador ao clube argentino.

As declarações de Anro, porém, apontam para uma outra direção. Dá a entender que o clube já fez contato com o próprio Ibra e este se mostrou favorável ao movimento. O mandatário cita o bom momento financeiro do clube, que poderia arcar com os custos de uma operação pelo atacante que completa 38 anos na próxima quinta-feira (03).

"O clube está num momento muito bom a nível institucional. Estamos tão bem financeiramente que nos podemos dar a estas luxúrias. Teríamos condições de pagar o contrato do Zlatan", afirmou o cartola do Boca Juniors, que fará a semifinal da Libertadores contra o River Plate. A partida contará com a arbitragem do brasileiro Raphael Claus.

Desde que chegou ao LA Galaxy, Ibra participou de 55 partidas e marcou 51 gols, onde alcançou a melhor média de gols de sua carreira.