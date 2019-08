River Plate avança na Libertadores e faz semifinal contra o Boca Juniors

Os arquirrivais reeditarão a final da temporada passada, quando os Millonarios levaram a melhor

Assim como o fez contra o Inter um dia antes, nesta quinta-feira (29) o fez valer a vantagem por 2 a 0 construída em casa e, com um empate por um gol contra o Cerro Porteño, avançou para a semifinal da da América.

Em Assunção, os donos da casa abriram o placar logo no início da partida, com o veterano Nelson Haedo Valdéz, assustando os atuais campeões. Depois de um primeiro tempo muito abaixo do esperado, o River Plate voltou melhor no segundo tempo e não demorou a empatar. Nicolás De La Cruz, que dias antes recebera voz de prisão por ter, anos antes, agredido policiais, demonstrou não ter se abalado com o drama e estufou as redes de Juan Carrizzo.

Com a classificação garantida, o River tem pela frente o , arquirrival e contra quem decidiu o título sul-americano da última temporada. Quem passar, enfrenta quem sair melhor no duelo entre e Flamengo.

Vale destacar, também, o caráter espetacular presente nesta disputa do título mais cobiçado do continente: de um lado da chave está o Boca Juniors, maior campeão do torneio nas últimas décadas – soma seis conquistas, quatro delas de 2000 até 2007. O River Plate é o atual campeão. Dois grandes rivais, donos das maiores torcidas da .

Do outro lado, o clube com mais torcedores nas Américas, um Flamengo que vem encantando pelo futebol jogado contra o Grêmio, último brasileiro a ter conquistado a Libertadores (2017) e que nos últimos anos foi o símbolo maior do jogo bonito dentre as equipes brasucas.

A disputa pelo título promete!