Ibrahimovic no Boca Juniors? Empresário do atacante nega: "fake news"

O agente Mino Raiola negou rumor veiculado na imprensa argentina de que havia oferecido sueco aos xeneizes

Você aí, já pensou em ver Ibrahimovic na Libertadores? Por algumas horas, este foi o sonho dos torcedores do gigante . Um boato que se espalhou na mídia argentina dizia que o empresário do atacante o teria oferecido para Nicolás Burdisso, atual diretor de futebol do clube. Segundo alguns portais de notícia, o sueco teria expressado sua vontade de atuar na equipe sul-americana, se juntando ao italiano Daniele De Rossi, principal reforço do time para esta temporada.

A repercussão do rumor parou a e causou um grande rebuliço nas redes sociais, onde a torcida ‘mais maluca do futebol’, segundo De Rossi, mostrou sua força. Mas, Mino Raiola, empresário do jogador, logo colocou um balde de água fria na especulação, postando em seu Twitter que nunca ofereceu o craque para o Boca Juniors, chamando os boatos de ‘fake news’.

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews — Mino Raiola (@MinoRaiola) September 25, 2019

A uma semana do ‘superclasico’, os xeneizes se permitiram imaginar algo quase impossível: Ibra ganha mais de 7.2 milhões de dólares anualmente jogando pelo LA Galaxy, o maior salário da . Além disso, o clube argentino já possui várias opções de qualidade para a função: Mauro Zárate, Franco Soldano, o ex- Ramón Ábila, Carlos Tévez e até o mega-promissor Jan Hurtado, destaque da na de 2017.

O Boca Juniors é o atual líder do Campeonato Argentino, com 17 pontos em 21 disputados, um a mais que o segundo colocado, o de Córdoba. O clube ainda não perdeu neste início de temporada e está em grande fase, se preparando para a disputa do jogo que irá parar o país: pelas semi-finais da , diante de seu arquirrival , no próximo dia 1 de outubro, às 21:30 (horário de Brasília).