Diniz no São Paulo: um ano de Dinizismo e muita pressão

Pressionado pelos recentes resultados, Fernando Diniz completa um ano à frente do Tricolor, feito que não acontece no clube desde 2015

Fernando Diniz pode não ser unanimidade no , mas o treinador completa neste sábado, 26 de setembro, um ano à frente do time do Morumbi. Em 365 dias, o técnico esteve uma verdadeira gangorra, com o Dinizismo de um lado e a pressão da por sua demissão de outro.

O retrospecto não é ruim. Na verdade, é o segundo melhor da Era Leco. Treinador mais longevo na gestão do atual presidente, Diniz tem 53,7% de aproveitamento, atrás somente de Diego Aguirre, que somou 55,8% dos pontos disputados em oito meses no cargo.

Sob o comando de Diniz, o São Paulo disputou 44 partidas, com 20 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Os resultados recentes, porém, não são animadores: três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos.

Tentando retomar o caminho das vitórias e respirar mais aliviado, Diniz precisa superar o também pressionado Eduardo Coudet. Neste sábado, 26, às 19h (de Brasília), o São Paulo visita o Internacional, no Beira Rio, em duelo direto na parte de cima da tabela.

Dinizismo e pressão

Em 12 meses, Diniz não conseguiu colocar o São Paulo na briga por títulos. Conseguiu, no entando, colocar o Tricolor na fase de grupos da Libertadores, um dos objetivos do clube no Brasileirão de 2019.

Na virada para 2020, a expectativa era grande. No início de março, o Tricolor dava sinais de que tinha encontrado um caminho, com vitórias convincentes no e na Libertadores, embora tenha sofrido uma dura derrota para o Binacional na competição internacional.

A torcida ficou esperançosa de que, após a paralisação, o time continuasse a demonstrar um bom futebol. O "Dinizismo" (termo criado pela torcida para falar sobre o estilo de jogo do treinador) ganhou fama e foi muito comentado pelos são paulinos nos quase seis meses sem futebol.

No entanto, o futebol do São Paulo piorou quando o esporte voltou. A pressão pela demissão do treinador aumentou muito com a vexatória eliminação no Estadual, diante no Mirassol em pleno Morumbi. No Campeonato Brasileiro, a briga é na parte de cima da tabela, com bons resultados nas primeiras rodadas.

A situação na Libertadores é o oposto. O time está em uma situação muito delicada em seu grupo. Já na próxima quarta-feira, terá um duelo decisivo com o River Plate para ainda sonhar com a classificação para as oitavas de finais, mas depende de uma combinação de resultados.

Em meio a esse turbilhão de emoções, Diniz conseguiu um feito raro: completar um ano no comando do mesmo time no . Apenas Renato Portaluppi, no , tem um trabalho mais longevo, com mais de quatro anos no .

O último treinador do São Paulo que havia batido a marca de 365 dias à frente do comando do time foi Muricy Ramalho. Em setembro de 2013, o ídolo da torcida foi contratado e ficou no clube até abril de 2015.