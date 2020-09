São Paulo banca Diniz por boa campanha no Brasileiro mesmo vendo Libertadores como "milagre"

Proximidade das eleições, escassez no mercado e resposta boa no Brasileiro sustentam Diniz; eliminação no torneio sul-americano é quase certa

O não pretende fazer mudanças na sua comissão técnica após a derrota por 4 a 2 contra a LDU, na terça-feira, fora de casa, que deixou o time em situação muito complicada na Copa Libertadores da América. A boa campanha no Campeonato Brasileiro, a coragem para mudar a equipe e a proximidade das eleições no clube são a combinação de fatores que resultam nessa posição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um dirigente e uma pessoa próxima à diretoria foram ouvidos pela Goal e ambos negaram que Diniz corra risco de ser demitido do cargo. O time tem um confronto direto pelo Brasileiro contra o , fora de casa, e há consenso de que o mais importante agora é dar tranquilidade antes de um duelo que pode levar a equipe a dividir a liderança do Nacional.

Mais times

Com 18 pontos conquistados em dez partidas, o Tricolor ocupa a terceira colocação no torneio nacional e está a dois pontos do Inter, segundo colocado, mas com um jogo a menos.

O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, estava internado por complicações da Covid-19 e deixou a UTI apenas na segunda-feira. É praticamente impossível que uma troca no comando passe sem ser avaliada pelo mandatário, que gostou das mudanças realizadas por Diniz na zaga e das chances dadas a jovens de Cotia, como Diego, Gabriel Sara e Paulinho Boia.

Outro fator que pesa a favor de Diniz é a proximidade da eleição no São Paulo, agendada para dezembro. Com uma troca no comando pela frente, a avaliação é que seria irresponsável contratar um treinador por um período que vá além do mandato de Leco, além de não haver nomes qualificados o bastante para assumir o comando por apenas três meses.

Posto todo o cenário de otimismo para Diniz, os ouvidos pela reportagem também tratam como um cenário "milagroso" aquele em que o time avance para as oitavas de final da . A situação ficou praticamente irreversível após o revés para a no , na última terça-feira.

Caso não passe pela fase de grupos da Libertadores, essa será a 27ª eliminação do São Paulo desde 2011.



A última vez que o São Paulo caiu na fase grupos, foi em 1987. pic.twitter.com/RSRVApktNl — SPFC Estatísticas 📊 (@spfcestatistica) September 23, 2020

Levando em conta que a LDU, com nove pontos, tem tudo para ganhar tranquilamente do Binacional em casa, o São Paulo, com quatro, já não pode mais alcançar os equatorianos. Sua briga ficaria restrita ao , rival da próxima rodada, em Buenos Aires.

Mais artigos abaixo

No melhor cenário, com os argentinos perdendo em casa para a LDU na última rodada, o Tricolor precisaria de uma goleada que chegue a incríveis 10 a 0 sobre os peruanos para tirar os 11 de saldo que o River Plate tem de vantagem. Isso, é claro, caso conseguisse um empate em Buenos Aires.

Em outro cenário, o São Paulo venceria os argentinos fora de casa e contaria com um tropeço do River diante da LDU. O "milagre" começa com o mais provável: o Tricolor também precisa, obviamente, vencer o Binacional no Morumbi.