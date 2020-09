O que o São Paulo precisa fazer para não ser eliminado na Libertadores 2020?

O Tricolor Paulista não pode mais perder na competição continental nestas duas últimas rodadas

Pressionado por uma vitória após o empate em 2 a 2 com o , no Morumbi, o decepcionou ainda mais o seu torcedor nesta terça-feira (22), ao ser derrotado por 4 a 2 pela LDU de Quito em duelo válido pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores 2020. O resultado deixou o em posição extremamente delicada na competição continental.

Isso porque, com apenas dois jogos restantes, o São Paulo ocupa a terceira posição na tabela e não depende mais de si para se classificar para as oitavas de final da Libertadores. Desta forma, as próximas duas rodadas do certame continental prometem uma dose extra de emoção ao torcedor são-paulino: além de torcer pela melhora nas atuações e vitórias do time treinado por Fernando Diniz, será preciso “secar” e River Plate.

Do que o São Paulo precisa para se classificar?

Faltando duas rodadas para o término da fase de grupos da Libertadores da América, nenhuma das equipes do Grupo D garantiu sua classificação. Entretanto, o São Paulo tem apenas uma certeza: se for derrotado pelo River Plate, em 1º de outubro, estará fora da disputa. Um empate também praticamente elimina o Tricolor, uma vez que o time de Fernando Diniz precisaria aplicar uma goleada sem precedentes na última rodada, sobre o Binacional, e ainda torcer por uma derrota dos argentinos contra a LDU.

Ou seja: no encontro contra o River, que vem de vitória por 6 a 0 sobre o Binacional, o São Paulo precisa conquistar os três pontos. Caso saia vitorioso na , o Tricolor ainda estará proibido de ser derrotado na última rodada e ainda precisa torcer para o River Plate não vencer a LDU na última rodada.

Ou seja: o time de Fernando Diniz não pode mais sofrer derrotas na Libertadores se quiser avançar ao mata-mata e ainda tem que “secar” o River Plate.