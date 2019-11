Diego Costa tem hérnia de disco e desfalca Atlético de Madrid até 2020

O atacante dos Colchoneros deve perder três meses para se recuperar; cirurgia não foi confirmada, mas é quase certo que será necessária

Diego Costa não joga mais pelo em 2019. O atacante foi submetido a exames após ficar de fora do treinamento nesta quarta-feira, 13 de novembro, e foi constatado uma séria hérnia de disco. Provavelmente ele terá que ser submetido à cirurgia e só voltará a jogar no ano que vem.

A confirmação ou não do procedimento cirúrgico deve vir nos próximos dias, quando uma reavaliação com neurocirugiões deve ser realizada. Mas segundo o jornal espanhol Marca, a tend~encia é que o brasileiro naturalizado espanhol seja mesmo submetido a uma cirurgia.

Dessa forma, o Atlético perderia o atacante por um período de cerca de três meses. Obviamente, isso depende de sua evolução, mas é praticamente certo que seu retorno aos campos não ocorrerá até meados de fevereiro.

O Atlético está em terceiro lugar em LaLiga com 24 pontos, um atrás do líder e do vice-líder . Os Colchoneros só voltam a campo no dia 23 de novembro, contra o Granada.