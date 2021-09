Diego Alves e uma noite perfeita para exibir sua força e a do Flamengo na Libertadores

O goleiro foi decisivo, mostrou sua importância, não sofreu gols e viu sua equipe jogar com superioridade contra o Barcelona de Guayaquil

A posição do goleiro é daquelas que mais renderam e rendem crônicas um tanto quanto poéticas, já que costumam lidar com a tragédia de uma falha ou de uma exibição salvadora e épica – ou das duas. Quando o último bastião entre a bola e o gol deixa o gramado como herói de seu time, geralmente a felicidade do torcedor vem misturada de fortes temperos de sustos e dramas e, por isso, não costuma ser um bom sinal. Mas até nisso este Flamengo é exceção.

A equipe treinada por Renato Gaúcho venceu o Barcelona de Guayaquil no jogo de ida da semifinal da Libertadores, apesar do apenas 2 a 0 no placar. Mas se toda história boa só é boa também se existir algum percalço pelo caminho, para dar alguma emoção apesar do final quase sempre óbvio, Diego Alves apareceu para ser um raro protagonista sem protagonismo. Ele foi importante. Decidiu e salvou o Flamengo. Mas as grandes notícias foram a estreia do zagueiro David Luiz, as exibições esplendorosas de Gabigol e Bruno Henrique (este, autor de dois gols) no ataque e a estúpida expulsão de Léo Pereira já no finalzinho do encontro.

No entanto, pode não ser um exagero dizer que Diego Alves foi quem teve a noite mais perfeita de todas: o seu time venceu com enorme volume de jogo na construção e criação e encaminhou a vaga para mais uma final de Libertadores, sendo que ele, Diego, também pôde desfrutar de sua dose de protagonismo e importância.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Foram duas defesaças feitas pelo camisa 1, uma no início do primeiro tempo, quando o placar estava zerado e o adversário equatoriano ameaçava como se fosse aquele vilão de desenho, que você sabe que não resistirá no final da história, e outra, bem parecida, já na etapa derradeira, com os rubro-negros com a vantagem numérica (após expulsão de Molina) e no placar. No total, foram cinco boas intervenções do guardião.

Diante de seus torcedores, Diego Alves mostrou, mais uma vez, que tem importância enorme para este Flamengo. Não sofreu gols e viu sua equipe saindo de casa com uma vaga na final bem encaminhada. Pouco importa não ter sido protagonista: o arqueiro flamenguista teve uma noite perfeita.