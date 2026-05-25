Dick Advocaat toma medidas drásticas contra o programa “Vandaag Inside”

Dick Advocaat está em rota de colisão com o programa “Vandaag Inside”. O técnico da seleção de Curaçao recusou-se, na segunda-feira, durante uma coletiva de imprensa, a conversar com a repórter da SBS6, Noa Vahle, conforme revelou Wilfred Genee na transmissão de segunda-feira.

Segundo Genee, Vahle estava presente para falar com Advocaat, mas não teve sucesso. “Dick deu uma coletiva de imprensa hoje e não quis falar conosco. Noa estava lá. Quem é que consegue dizer ‘não’ para a Noa?”, disse o apresentador durante o programa.

As tensões entre Advocaat e o programa já estavam em alta na semana passada. O experiente técnico expressou seu descontentamento com declarações feitas no Vandaag Inside sobre sua filha. Especialmente os comentários destrutivos de Johan Derksen não caíram bem com o técnico da seleção de Curaçao.

Derksen, que ultimamente tem se mostrado crítico em relação a Advocaat devido ao seu retorno como técnico da seleção de Curaçao, afirmou na transmissão que “as opiniões estão divididas” sobre a gravidade da doença da filha de Advocaat. Derksen insinuou que Advocaat havia deixado Curaçao anteriormente principalmente por causa da saudade de casa.

Derksen chegou a admitir na semana passada que se arrependeu de ter apoiado Advocaat em seu retorno a Curaçao, o que prejudicou seu substituto, Fred Rutten. “Cometemos grandes erros jornalísticos ao apoiá-lo, apenas porque gostamos dele”, afirmou Derksen.

René van der Gijp contou, em seguida, no canal do YouTube do Vandaag Inside que Advocaat havia manifestado seu descontentamento por meio de seu amigo em comum, Casper van Eijck. Segundo Van der Gijp, Advocaat entrou em contato com Van Eijck após a transmissão, e este, por sua vez, o alertou.

“Você sabe como o Dick é. O Dick liga pro Casper depois do programa, e o Casper me liga e diz: ‘Isso não pode acontecer, né?’ Aí eu digo: ‘É, mas Casper, se você disser pro Johan que é melhor ele não falar isso, ele vai responder: não é você quem decide isso, sou eu quem decido’”, disse Van der Gijp, que também indicou que a situação da filha do Advocaat é realmente muito grave. “Ela tem câncer de pulmão metastático.”