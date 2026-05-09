Dick Advocaat é repentinamente alvo de críticas severas: "Mais assustador do que assustador"

Leon ten Voorde criticou duramente Dick Advocaat e “seus amigos da TV”. O jornalista do Tubantia, conhecido por não ter papas na língua, considera que o técnico da seleção, Fred Rutten, não está tendo uma chance justa em Curaçao.

Ten Voorde dedica uma coluna à situação atual em torno de Curaçao. “Se eu fosse Rutten, já teria desistido do cargo de técnico da seleção de Curaçao. O jogo não fica mais assustador do que assim, da forma como é jogado por Advocaat e seus amigos da TV e da mídia.”

“O novíssimo técnico de Overdinkel pensava que iria embarcar em uma aventura maravilhosa na Copa do Mundo, mas nos últimos dias caiu em um ninho de cobras que expõe todos os lados sombrios do futebol e da TV”, escreve o jornalista.

Ten Voorde cita então os chamados “amigos” de Advocaat pelo nome. “Hélène Hendriks, Noa Vahle, Johan Derksen, Wilfred Genee e René van der Gijp deixaram escapar várias vezes em público como é uma pena que aquele simpático Dick não esteja presente.”

Ten Voorde acha que sabe de onde vem esse lobby: a operadora de turismo Corendon levará os programas polêmicos Vandaag Inside e De Oranjezomer para Curaçao no próximo verão. “Não é preciso explicar que o grande patrocinador prefere brilhar ao lado do querido Advocaat do que com Rutten, que é menos expressivo publicamente.”

O jornalista não espera que Advocaat ajude seu sucessor. “Ao ficar em silêncio, Advocaat alimenta o sentimento, deixa que outros façam o trabalho sujo e sobrecarrega Rutten com uma batalha que ele não pediu e que nunca poderá vencer.”

No dia 14 de junho, Curaçao entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo. A Alemanha é o primeiro adversário na prestigiosa fase final do torneio.