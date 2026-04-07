دíaz segue os passos de Hakimi na Liga dos Campeões

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Díaz segue os passos de Hakimi na Liga dos Campeões

Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
B. Diaz
A. Hakimi
Espanha
Alemanha
Marrocos

numa estrela do Real Madrid continua a marcar presença na competição continental

O marroquino Ibrahim Díaz, estrela do Real Madrid, seguiu os passos do seu compatriota Achraf Hakimi, atual lateral do Paris Saint-Germain e ex-jogador da equipe merengue, na Liga dos Campeões da Europa.

Díaz começou a partida de sua equipe contra o Bayern de Munique, na noite desta terça-feira, no estádio “Santiago Bernabéu”, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no banco de reservas, mas entrou como substituto aos 71 minutos, no lugar de Arda Güler.

Segundo a rede francesa “Stats Foot”, Díaz chegou ao seu 50º jogo na Liga dos Campeões, sendo o segundo jogador marroquino da história a alcançar esse número, depois de Hakimi.

Hakimi disputou 73 partidas, e pode aumentar seu total caso participe amanhã, quarta-feira, contra o Liverpool, na ida das quartas de final.

Enquanto Díaz atuou no torneio continental por Real Madrid e Milan, Hakimi vestiu as camisas de Real Madrid, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB

