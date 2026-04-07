دíaz segue os passos de Hakimi na Liga dos Campeões

O marroquino Ibrahim Díaz, estrela do Real Madrid, seguiu os passos do seu compatriota Achraf Hakimi, atual lateral do Paris Saint-Germain e ex-jogador da equipe merengue, na Liga dos Campeões da Europa.
Díaz começou a partida de sua equipe contra o Bayern de Munique, na noite desta terça-feira, no estádio “Santiago Bernabéu”, pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no banco de reservas, mas entrou como substituto aos 71 minutos, no lugar de Arda Güler.
Segundo a rede francesa “Stats Foot”, Díaz chegou ao seu 50º jogo na Liga dos Campeões, sendo o segundo jogador marroquino da história a alcançar esse número, depois de Hakimi.
Hakimi disputou 73 partidas, e pode aumentar seu total caso participe amanhã, quarta-feira, contra o Liverpool, na ida das quartas de final.
Enquanto Díaz atuou no torneio continental por Real Madrid e Milan, Hakimi vestiu as camisas de Real Madrid, Inter de Milão, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain.
