Dévy Rigaux dá logo um sinal claro no Feyenoord: “Faz parte do trabalho”

Dévy Rigaux, o novo diretor técnico do Feyenoord, não vai tirar férias por enquanto. É o que afirma o belga de 38 anos no podcast de futebol MIDMID.

Nas próximas três temporadas, Rigaux será responsável pela política técnica no De Kuip. A janela de transferências na Holanda abre este ano na segunda-feira, 22 de junho, e encerra na segunda-feira, 1º de setembro, às 23h59.

Rigaux, que recentemente comemorou o título do campeonato belga com o Club Brugge, não tem tempo para descansar. “Não, não vou tirar férias agora. É uma época em que os diretores técnicos, de qualquer forma, tiram poucas férias.”

“Minha esposa vai para a Espanha neste verão, porque é de lá. Ela vai passar algumas semanas lá e então vou tentar ir atrás dela com o telefone na mão e de sunga, mas já faço isso há anos.”

“Faz parte do trabalho. Também não tenho nada que fazer na Copa do Mundo. Um fuso horário diferente, isso não vai dar certo. Vou viajar para tratar de transferências, isso eu vou fazer”, conclui Rigaux sobre o assunto.

Seu antecessor, Dennis te Kloese, já havia sido criticado por passar muito tempo no México durante as janelas de transferências, onde mora a família de sua esposa.

O podcast belga, com mais de uma hora e meia de duração, chega em boa hora para os torcedores do Feyenoord e constitui uma ótima primeira apresentação de Rigaux.