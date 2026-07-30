Assim, a cor principal da camisa é um lilás chamativo. No centro, aparece o logo vermelho e branco da Vodafone, patrocinadora do uniforme, enquanto a gola vem em amarelo neon. Nas mangas, também há detalhes em amarelo neon, misturados com preto. A cor dos números e dos nomes dos jogadores nas costas também é amarelo neon.

O BVB está atualmente em turnê pela Ásia e as estrelas do Dortmund apresentaram oficialmente o novo uniforme alternativo na metrópole japonesa de Tóquio. Nas postagens correspondentes sobre a apresentação, os comentários dos torcedores foram, em sua maioria, muito negativos. A cor chamativa e o design não agradaram nada a muitos torcedores.

BVB estreia na nova temporada em 22 de agosto

O uniforme titular do Dortmund para a temporada 2026/27, aliás, tem um visual clássico, com um amarelo dominante misturado a detalhes pretos. Já o novo uniforme de visitante ainda não foi oficialmente divulgado, mas, ao que tudo indica, será preto.

A próxima temporada começa para o BVB em 22 de agosto, com um jogo em casa contra o Bayern de Munique na Supercopa da DFL. Uma semana depois, o vice-campeão também joga em casa na abertura da Bundesliga e enfrenta o Hamburgo, antes de fazer seu primeiro jogo fora de casa da nova temporada em 1º de setembro. Na ocasião, o Dortmund visita o HEBC Hamburg, da Oberliga, na primeira rodada da Copa da Alemanha.