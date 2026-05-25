Desastre total: Wolfsburg perde o jogo decisivo e é rebaixado

O VfL Wolfsburg foi rebaixado da Bundesliga nesta segunda-feira. A equipe perdeu por 2 a 1 para o SC Paderborn na prorrogação, na partida de volta decisiva das eliminatórias de promoção/rebaixamento. Com isso, o Paderborn volta à primeira divisão da Alemanha.

O Wolfsburg começou a partida de forma excelente, com Christian Eriksen, como de costume, no time titular. Já aos três minutos, Amin Daghim lançou o companheiro Milos Pejcinovic, que finalizou com precisão para o 1 a 0.

A vantagem, porém, durou pouco, em parte devido a um cartão vermelho para Joakim Maehle. O zagueiro recebeu dois cartões amarelos em poucos minutos e deixou sua equipe com dez jogadores logo no início.

O Paderborn assumiu então a iniciativa. Laurin Baur esteve perto de empatar e Kamil Grabara teve que intervir em uma grande chance de Santiago Castaneda. Pouco antes do intervalo, o merecido 1 a 1 finalmente aconteceu. Após um lançamento de longe de Laurin Curda, Adriano Bilbija cabeceou para o gol de perto.

Mesmo após o intervalo, o Paderborn continuou a dominar. O Wolfsburg sobreviveu a alguns momentos de perigo na sua área e viu ainda um remate de Sebastian Klaas acertar na trave. Os visitantes continuaram a pressionar em busca do gol da vitória.

Este acabou surgindo já no final da prorrogação. Sven Michel fez um cruzamento preciso, e Laurin Curda, na segunda trave, empurrou a bola para o fundo da rede, marcando o 1 a 2.

O Wolfsburg tentou se recuperar nos minutos finais, mas uma chance do ex-atacante do NEC, Kento Shiogai, não resultou em gol. Com isso, o Wolfsburg disputará a Segunda Divisão da Bundesliga na próxima temporada, enquanto o Paderborn comemora o acesso.

O Wolfsburg jogava na primeira divisão alemã desde 1998.