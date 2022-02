Desafio no exterior e "projeto ambicioso" no Brasil seduzem Hudson a retomar carreira

Hudson está livre no mercado da bola desde o fim do empréstimo ao Fluminense e do contrato com o São Paulo. Em entrevista exclusiva numa live com a GOAL, o volante disse não ter preferência por times em seu próximo passo na carreira.



O jogador de 34 anos, no entanto, afirmou priorizar um "projeto ambicioso" e não descartou atuar pela primeira vez no exterior. Hudson disse que seu empresário não passou nomes de clubes interessados por ainda se tratarem de sondagens e não de negociações concretas.



"Não sou de escolher muito, não. Sempre aceitei grandes desafios na minha vida. Não tive a oportunidade de ter a experiência de jogar fora do Brasil ainda. Gostaria de ter. Veria como uma grande oportunidade na carreira. Acredito que não vou escolher. Quero abraçar um projeto que seja ambicioso, vencedor, independentemente da tradição do time e do peso da camisa", disse.



"Claro (sobre se quer jogar em um time da Série A), mas têm outros times não tão grandes de torcida, de massa, e que têm projetos muito bacanas, administração muito boa, brigam por titulos. Não precisa citar nomes, mas tem vários exemplos de boas gestões e times competitivos, que independem do peso da camisa".



Sem jogar desde maio de 2021, quando entrou em campo pela última vez pelo Fluminense, Hudson diz estar recuperado da lesão de ligamento cruzado anterior no joelho. Ele iniciou a pré-temporada deste ano com o Flu, mas já sabia que não seria aproveitado.



"Acredito que há receio dos clubes, sim, por estar voltando de lesão. Uma coisa completamente normal. Espero muito em breve abrir uma porta para voltar a jogar em alto nível. Tenho 34 anos e ainda acredito que tenho um pouco mais de lenha pra queimar. Sempre me cuidei muito. Apesar dessa lesão, a recuperação foi 100%. Não tive nenhuma complicação".

"Fiz a pré-temporada completa, tenho treinado todos os dias. Só que confesso que quanto antes tiver acertado, e aí dificil falar um prazo, é melhor. Preciso de ritmo de jogo, estar ambientado ao time. Então o quanto antes vai ser melhor".



Antes do Fluminense, Hudson jogou no São Paulo (2014 a 2016 e depois de 2018 a 2019) e no Cruzeiro (2017).