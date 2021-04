Desafio na altitude e futuros possíveis: Grêmio e Inter analisam sorteio dos grupos da Libertadores

O Colorado enfrenta campeão no Grupo B; Tricolor, se classificado, cai com o Palmeiras

O sorteio da edição 2021 da Copa Libertadores da América colocou o Internacional no Grupo B, com o cabeça de chave Olimpia (Paraguai), Deportivo Táchira (Venezuela) e os bolivianos do Always Ready. Mesmo em um grupo teoricamente tranquilo, os colorados se mostram atentos aos possíveis desafios impostos pelo chaveamento, especialmente com relação em atuar na altitude.

Precisando se classificar entre os dois primeiros por uma vaga no mata-mata, Inter e Olimpia destoam de seus adversários, somando juntos cinco títulos de Libertadores entre si - dois dos gaúchos contra três do clube paraguaio.

“Na teoria pode ser o (grupo) mais fácil, mas na prática muda tudo. Tem o Olimpia, que já ganhou três Libertadores, tem altitude na Bolívia, onde a bola fica mais rápida, ar rarefeito, onde a gente corre e fica mais ofegante. Psicologicamente, na altitude a gente já sai perdendo, mas isto não pode ser desculpa, temos que passar por cima de todas as dificuldades”, destacou o meia atacante Thiago Galhardo.

A altitude que o Inter irá enfrentar será em La Paz, com mais de 3.500 metros acima do nível do mar, diante do Always Ready. Mas não é só a dificuldade de jogar na altitude que preocupa o contexto colorado: o planejamento para a viagem à Venezuela, onde irá enfrentar o Táchira, também não é algo fácil de organizar.

“A logística para La Paz e Venezuela é muito difícil, são duas viagens onde teremos que ir com muita antecedência. Em relação aos adversários, o Olimpia tem muita tradição, é muito complicado. O Táchira tem tradição em participar na Libertadores, já enfrentamos este time em outras edições (Inter x Táchira já jogaram na Libertadores de 1980 e 1989) Na Libertadores não existe facilidades”, destacou o vice de futebol do Inter, João Patrício Hermann, para a reportagem da Goal.

Grêmio entre Libertadores ou Sulamericana

O Tricolor Gaúcho já sabe que, se passar pelos equatorianos do Independiente Del Valle, irá para o Grupo A da Libertadores com Palmeiras, atual campeão, Defensa y Justicia (Argentina) e Universitário, do Peru.

Agora, se for eliminado, o Grêmio vai para a Copa Sulamericana no Grupo H, com Lanús (Argentina), La Equidad (Colômbia) e Aragua, da Venezuela.

Em contato com a reportagem, o vice presidente gremista Cláudio Oderich destacou a importância da classificação na última fase preliminar da Libertadores.

“São jogos difíceis, tanto na Libertadores quanto na Copa Sulamericana. Na Libertadores classificam os dois primeiros de cada grupo, na Sulamericana só passa o primeiro. A premiação na Libertadores da um milhão de dólares (mais de R$ 5,5 milhões) por jogo em casa, na fase de grupos. Depende muito do Grêmio o caminho que irá seguir. O mais importante agora é focar no jogo de hoje e na próxima quarta, para ingressar de vez na Libertadores”, disse o dirigente gremista.

Grêmio e Independiente Del Valle, se enfrentam nesta sexta (9), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. O jogo da volta será na próxima quarta-feira (14), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.