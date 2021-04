Como o Independiente Del Valle sem Ángel Ramírez chega para o duelo contra o Grêmio?

Clube equatoriano tenta passar pelo Imortal para chegar à fase de grupos da Libertadores sem Miguel Ángel Ramírez, agora treinador do Internacional

Depois de certos momentos de tensão e incerteza, e mais de 200 testes para a Covid-19, o Grêmio visita o Independiente del Valle nesta sexta-feira (09) pela partida de ida da última fase da Pré-Libertadores. O clube equatoriano foi sensação do futebol sul-americano nas últimas temporadas, mas perdeu o principal nome da equipe, o treinador Miguel Ángel Ramírez, hoje justamente no Internacional.

Miguel Ángel Ramírez, treinador espanhol de apena 36 anos, se notabilizou como um dos principais técnicos do futebol sul-americano após um belíssimo trabalho no Independiente del Valle, conquistando a Copa Sul-Americana de 2019, eliminando o Corinthians na semifinal, e goleando o Flamengo por 5 a 0 na fase de grupos da Libertadores do ano seguinte.

Mas além dos resultados em si, o que realmente chamava a atenção era o estilo de jogo da equipe, com um futebol muito envolvente, ofensivo e que buscava sempre a posse de bola, com muita movimentação e troca de passes.

Mas após o grande destaque nos dois últimos anos, Ramírez aceitou embarcar para um novo desafio nesta temporada e hoje é treinador justamente do Internacional, grande rival do Grêmio, adversário do Del Valle nesta sexta.

Para o lugar do espanhol, o clube equatoriano resolveu seguir apostando em treinadores europeus e contratou o português Renato Paiva, ex-técnico do Benfica B. E como em qualquer mudança de trabalho, a equipe sentiu a saída de Ramírez, com três derrotas nas quatro primeiras partidas de 2021.

Contudo, o time foi aos poucos se recuperando, principalmente após a goleada por 6 a 2 contra o Unión Española, já pela Pré-Libertadores deste ano. Agora, o clube acumula cinco jogos seguidos sem derrotas.

Foto: Divulgação/Independiente del Valle

Mas, novamente, não são os simples resultados que chamam a atenção no Del Valle, mas sim a forma de jogar. Apesar da troca de comando, os equatorianos apostaram na manutenção da filosofia de jogo, prezando pela posse de bola e pelo jogo posicional, visando sempre um futebol bastante ofensivo e atraente.

Além de Miguel Ángel Ramírez, o Del Valle também perdeu alguns jogadores, como Moisés Caicedo, Angelo Preciado e Gabriel Torres, mas isso não impediu Renato Paiva de dar continuidade ao trabalho de seu antecessor.

Outro ponto de destaque no novo trabalho é o espaço para jovens das categorias de base, com destaque especial para Pedro Vite, de apenas 19 anos, que atuou em todas as nove partidas do clube na temporada e anotou três gols. Para equilibrar a juventude, Pellerano, de 39 anos, é o grande maestro, mas é o único dos titulares que já ultrapassou a casa dos 30.

Além dele, o grande destaque individual fica por conta de Brian Montenegro, de 27 anos, que passou pela base do Leeds United, da Inglaterra, e é o artilheiro do time na temporada, com cinco gols em seis partidas.

É claro que o trabalho ainda é de transição - apesar do legado de Ángel Ramírez ser facilmente observado - e isso faz com que a equipe ainda oscile em muitos momentos. Mas o Del Valle segue como um time a ficar de olho na América do Sul.