Onde assistir ao vivo a Independiente del Valle x Grêmio, pela Copa Libertadores?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), em Assunção; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio enfrenta o Independiente del Valle na noite desta sexta-feira (9), às 19h15 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Independiente del Valle x Grêmio DATA Sexta-feira, 9 de abril de 2021 LOCAL Estádio Defensores del Chaco - Assunção, PAR HORÁRIO 19h15 (de Brasília) ÁRBITRO Árbitro: Nestor Pitana (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: Henry Gambetta (PER)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca vantagem no primeiro jogo da terceira fase da Libertadores / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (9). Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Internacional na última rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio já vira a chave e se prepara para enfrentar o Independiente del Valle pela terceira fase da Copa Libertadores.

A partida seria disputada na quarta-feira (7), em Quito, no Equador, mas os dois casos positivos de Covid-19 no Grêmio, com Paulo Victor e Vanderson, fizeram o governo equatoriano impedir o jogo do clube brasileiro. A Conmebol, então, transferiu o confronto.

O Tricolor não terá Renato Gaúcho, que testou positivo para Covid-19, enquanto Geromel, Kannemann, Jean Pyerre e Pepê, desfalcam a equipe, assim como Maicon será preservado por questão física. Lucas Silva e Darlan, brigam por uma vaga.

"A gente sabe da dificuldade, algumas equipes vieram aqui e passaram muito sufoco. Tem um pouquinho de altitude, isso já atrapalha um pouco, mas a gente sabe toda essa dificuldade e vai procurar fazer bem o que treinou, o nosso trabalho, para sair daqui com um bom resultado e poder decidir realmente em Porto Alegre", disse.

De última hora, os gremistas ainda terão a ausência do lateral Vanderson e do goleiro reserva Paulo Victor, depois que ambos também testaram positivo para Covid-19 já em Quito, onde seria realizada a partida. Por isso, a Conmebol confirmou na terça (6) que a partida seria remarcada para a sexta-feira e transferida para Assunção, no Paraguai.

Já o Independiente, ex-equipe do atual técnico do Internacional, Miguel Ángel Ramírez, será comandado por Renato Paiva.

Grêmio desembarca em Quito e treina na concentração.

Time entra em campo quarta-feira pela #Libertadores da América com Alexandre Mendes no comando.



Leia mais em: https://t.co/AviNKNhtBb



📸 Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/KBv5QhjGBW — Grêmio FBPA (@Gremio) April 6, 2021

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Victor Ferraz, Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan) e Matheus Henrique; Alisson, Pinares e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Schunke, Pacho e Segovia; Jhon Sánchez, Vite, Pellerano, Faravelli e Beder Caicedo; Ortiz e Montenegro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA São Luiz 2 x 2 Grêmio Gaúcho 31 de março de 2021 Grêmio 1 x 0 Internacional Gaúcho 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Caxias x Grêmio Gaúcho 10 de abril de 2021 20h (de Brasília) Grêmio x Independiente del Valle Copa Libertadores 14 de abril de 2021 19h15 (de Brasília)

INDEPENDIENTE DEL VALLE

JOGO CAMPEONATO DATA Club Deportivo Técnico Universitário 0 x 2 Independiente del Valle Campeonato Equatoriano 31 de março de 2021 Barcelona SC 2 x 2 Independiente del Valle Campeonato Equatoriano 3 de abril de 2021

Próximas partidas