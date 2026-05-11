Derksen e Van der Gijp tomam partido de forma notável na disputa entre Advocaat e Rutten

Na noite de segunda-feira, no programa “Vandaag Inside”, Johan Derksen e René van der Gijp criticaram duramente Dick Advocaat por causa de seu retorno como técnico da seleção de Curaçao. Os analistas consideram que o treinador de 78 anos nunca deveria ter substituído seu colega Fred Rutten. Wilfred Genee, por sua vez, defende Advocaat.

A transmissão aborda detalhadamente o caos dentro da federação de futebol de Curaçao, de onde Rutten já se afastou e Advocaat voltou a comandar o time. Valentijn Driessen descreve como o grupo de jogadores se voltou contra Rutten após as derrotas para a China e a Austrália. “Foi então que os jogadores se rebelaram e procuraram a diretoria”, conta o jornalista do De Telegraaf.

Segundo Driessen, o patrocinador principal, a Corendon, também desempenha um papel importante na disputa pelo poder. “O presidente disse a Atilay Uslu (CEO da Corendon, red.): se você cuidar do Dick, eu cuido do Fred”, afirma Driessen. Driessen afirma que a posição de Rutten tornou-se, na verdade, insustentável quando ficou claro que os jogadores não o apoiavam mais.

Derksen, no entanto, é implacável em seu julgamento sobre a conduta de Advocaat. “Dick não desempenhou o papel correto”, afirmou ele. “Por uma questão de coleguismo, ele deveria ter dito: ‘Não, Fred é o homem que deve levar vocês à Copa do Mundo’.” A influência da Corendon também não encontra muita compreensão por parte de Derksen. “Um patrocinador nunca deve se intrometer na política do clube.”

Van der Gijp concorda plenamente com as críticas de Derksen. “Em determinado momento, você se despediu. Chega um novo treinador e então você não pode dizer: ‘Quero tentar de novo.’ Ele não deveria ter feito isso”, afirmou Van der Gijp.

Genee tenta proteger Advocaat das críticas à mesa. “Não foi assim que aconteceu, não é? Eles o procuraram antes disso”, disse Genee em resposta a Van der Gijp.

Derksen acha que Rutten foi a vítima de toda essa situação. “Por mais que se tente dar a volta por cima: Fred é quem está pagando o pato”, concluiu ele. Driessen acrescenta que Advocaat também está recebendo muitas críticas, ao que Derksen conclui: “Acho que muita gente está culpando o Dick por isso.”