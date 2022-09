Demissão de Tuchel do Chelsea mostra nova administração com 'traços de Abramovich'

Treinador alemão foi sacado do cargo após derrota na estreia da Liga dos Campeões para o Dínamo Zagreb

A dança das cadeiras já começou na Premier League e na Liga dos Campeões. O técnico alemão Thomas Tuchel foi demitido do Chelsea após estrear na Champions League com derrota para o Dinamo Zagreb, por 1 a 0. O novo dono do clube, Todd Boehly, mostra, dessa forma, que seu perfil deve ser parecido com o da administração Abramovich, que investia muito dinheiro em atletas e demitia técnicos sem pensar duas vezes.

Nessa última janela de transferências, o Chelsea foi o clube europeu que mais investiu dinheiro para contratar novos atletas. Ao todo, o time do oeste de Londres desembolsou 278,9 milhões de euros (cerca de R$ 1.45 bilhão) para reformular seu elenco e trouxe nomes como Raheem Sterling (€ 56 milhões), Marc Cucurella (€65 milhões), Wesley Fofana (€ 80,4 milhões), Kalidou Koulibaly (€ 38 milhões) e mais.

É natural que com o aumento de qualidade do elenco, a cobrança por um futebol melhor e com mais vitórias viesse 'no pacote'. Bastou um início claudicante na Premier League e uma derrota na estreia da Liga dos Campeões para o azarão do grupo, Dínamo Zagreb, para que Boehly e a nova diretoria terminassem o ciclo de Tuchel com os Blues.

Thomas Tuchel assumiu o Chelsea em 26 de janeiro de 2021, já depois da metade da temporada, que tinha começado com Frank Lampard na posição de técnico. Tuchel tinha acabado de ser vice-campeão da Champions com o PSG e no Chelsea conseguiu levantar o caneco, mesmo com poucos meses no comando do time.

Tuchel deixa Stamford Bridge com 99 jogos disputados, 62 vitórias, 19 empates e 18 derrotas.

Quem será o próximo técnico do Chelsea?

O jornalista especializado em transferências, Fabrizio Romano informou que os Blues já estão ativos à procura de um novo técnico.

De acordo com o jornalista, o clube tem uma lista com quatro nomes par o cargo e o principal alvo é Graham Potter, atual treinador do Brighton & Hove Albion.

O técnico inglês faz mais uma boa temporada com o time da costa sul da Inglaterra e é visto como fazendo um dos melhores trabalhos na Premier League. Atualmente os Seagulls estão na quarta posição do campeonato inglês, à frente do Chelsea, inclusive, que ocupa a 6ª posição.