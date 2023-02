Defensa y Justicia x Newell's Old Boys ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Defensa y Justicia e Newell's Old Boys se enfrentam na tarde deste sábado (11), no Tito Tomaghello, às 17h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em 16º lugar com 3 pontos, o Defensa y Justivia busca uma vitória para tentar pular para a parte de cima da tabela. Já o Newell's Old Boys está na oitava posição, com 4 pontos, e quer manter a invencibilidade.

Prováveis escalações

Escalação do provável Defensa y Justicia: Unsain, Sant'Anna, Colombo, Cardona, Cáceres, Escalante, Gutiérrez, Soto, Versaci, Barbona e Fernandes.

Escalação do provável Newell's Old Boys: Hoyos, Mosquera, Velázquez, Ditta, Pitton, Montenegro, Sforza, Gómez, Gonzalez, Reasco e Sordo.

Desfalques

Defensa y Justicia

Sem desfalques confirmados.

Newell's Old Boys

Sem desfalques confirmados.

Quando é?