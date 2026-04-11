Deco admite erro do Barcelona na negociação fracassada

Deco, diretor esportivo do Barcelona, reconheceu que houve erros na gestão de uma das negociações que não deram certo para o Barça nas últimas temporadas.

O Barcelona havia apostado fortemente no jovem atacante Vitor Roque no inverno de 2024, decidindo antecipar sua chegada do Brasil para reforçar o ataque em uma fase decisiva da temporada.

A trajetória do jogador no Barcelona não decolou como se esperava desde sua chegada em janeiro, sua curta experiência foi afetada pela falta de continuidade, pela pressão da mídia e pelas altas exigências do ambiente do clube catalão, o que o impediu de se firmar, levando-o a ser emprestado ao Real Betis como uma fase de transição antes de encerrar definitivamente sua trajetória no clube, em busca de mais minutos em campo e maior desenvolvimento.

As estatísticas técnicas revelam a magnitude das dificuldades enfrentadas por Roki, já que ele disputou 16 partidas oficiais pelo Barcelona, nas quais marcou apenas dois gols — números que estão muito distantes de seu desempenho atual no Palmeiras, onde marcou 20 gols na temporada passada e começou a atual temporada com seis gols nas primeiras 14 partidas.

Deco disse, em declarações destacadas pelo jornal espanhol “Sport”: “Não sei se o Roque acompanha diariamente o que é publicado na imprensa... Acho que deixamos de lhe dar o apoio necessário da nossa parte e não percebemos se ele estava passando por um momento psicológico difícil. O talento dele está lá e ele está provando isso agora”.

Ele acrescentou: “Vitor Roque foi vítima de uma campanha de críticas contra as contratações que o Barcelona estava fazendo naquela época”.

E continuou: “Chegar em janeiro, no meio da temporada europeia, e fazer isso depois de se recuperar de uma lesão, foram fatores que afetaram seu processo de adaptação”.

Deco se recusou a descrever a experiência do jogador como um fracasso, afirmando: “É preciso eliminar o estigma de que ele não teve sucesso no Barcelona... Ele está no caminho certo, e estou feliz porque é um rapaz muito bom”.



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