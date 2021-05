De olho na Euro, Sergio Ramos vive dias decisivos no Real Madrid

O zagueiro ainda não sabe se fica ou vai embora de Madri... enquanto pode atuar na decisão contra o Villarreal, pela última rodada da La Liga

E Sergio Ramos, durante mais de uma década, capitão e homem das decisões no Real Madrid, pode ter que aprontar mais uma das suas. Valendo, agora, além do título da La Liga, sua permanência no clube merengue.

Com 35 anos de idade e contrato até o fim da temporada pela equipe madrilenha, o zagueiro vem treinando duro para ser titular contra o Villarreal, na última rodada do Campeonato Espanhol. Caso o Real vença e o Atlético de Madrid tropece contra o Real Valladolid, em crise, o eterno capitão irá levantar mais uma taça de campeão espanhol.

Essa taça, porém, pode ser a última. Sua renovação de contrato com o Real Madrid ainda não veio, em uma temporada muito irregular do ídolo - com Militão e Nacho se destacando na reta final e assumindo a titularidade. O treinador Zinedine Zidane, outro que pode não ficar, inclusive, desmontou a dupla de zaga que vinha dando certo para incluir Sergio Ramos na decisão contra o Chelsea, na Liga dos Campeões da Uefa... e viu o defensor deixar a desejar na partida.

Sem jogar desde o duelo em Londres, o zagueiro quer, mais do que nunca, impressionar, conquistar mais uma taça pelo clube merengue, provar dentro de campo que ainda pode ser útil... e chamar também a atenção de Luis Enrique, técnico da seleção espanhola.

A relação entre o treinador e o jogador sempre foi boa, e Enrique confia em Sergio Ramos como um dos pilares de seu setor defensivo. Mas o inferno astral do defensor começou justamente com uma lesão enquanto defendia a seleção: desde então, foram muitas lesões - sete, no total -, poucos bons jogos e muito tempo no departamento médico.

Assim, fica a pulga atrás da orelha do técnico: sem estar na melhor forma física, o zagueiro terá condições de enfrentar mais uma maratona de jogos na Eurocopa? Um bom jogo contra o Villarreal poderia facilitar a situação para o treinador, já que dentro de campo, não existem dúvidas de que o ídolo ainda pode corresponder.

A "decisão" deste final de semana, então, ganha contornos ainda mais dramáticos, envolvendo o possível último jogo de Sergio Ramos, um dos maiores zagueiros da história do futebol, pelo Real Madrid. O time merengue entra em campo neste próximo sábado (22), às 13h (de Brasília), diante do Villarreal, pela última rodada do Campeonato Espanhol.