Zidane: "Tenho certeza de que o Real Madrid pode ser melhor sem mim"

Na coletiva de imprensa o treinador disse que está muito confiante para o jogo de amanhã

O Campeonato Espanhol está chegando ao fim e possivelmente essa passagem de Zinedine Zidane no comando do Real Madrid também.

O treinador deu nesta sexta (21) aquela que pode ter sido sua última coletiva de imprensa antes do último jogo do Real.

Zidane aproveitou a coletiva para falar sobre essa segunda passagem como treinador. Ele disse que seu futuro não é mais importante que a equipe: “O mais importante não sou eu ou outra pessoa, mas sim a equipe, o jogo de amanhã, o que queremos alcançar amanhã. Só isso é o que nos encoraja.”

“É a verdade. Com tudo o que aconteceu este ano, nós vamos fazer 90 minutos em um nível muito alto para tentar chegar ao título.”

“Então veremos. Temos tempo para isso. Não é hora de falar sobre isso. Não só eu, mas o que o clube está fazendo. Temos de colocar toda a nossa energia no jogo de amanhã. Depois de 37 jogos, não vamos perder tempo com isso.”

"Não culpo meus jogadores por nada. Eles sempre deram tudo, do começo ao fim. Talvez eu me culpe pelas coisas, as coisas sempre podem ser feitas melhor, sou muito crítico comigo mesmo, sou sim, pode parecer que não, mas eu sou assim.”

“Luto e dou tudo em campo para vencer. Este é o DNA do Madrid também. Os jogadores querem vencer e sempre deram tudo.”

“Eu amo muito os meus jogadores, muito. Eles me salvaram em campo, no sentido de que sempre deram tudo, em cada jogo. Muito grato a eles.

E ainda respondeu se o Real poderia ser melhor sem ele: “Claro. Com certeza.”

Sobre o próximo jogo, o técnico disse que será um jogo muito difícil: "Tem sido um caminho muito difícil. É um dia especial. É o último jogo do nosso campeonato. Com dificuldades, mas viemos para dar o nosso melhor. Sabemos contra quem vamos jogar.”

“Voltei aqui com muita energia e dei tudo. A única coisa, que é uma tarefa complicada, difícil. É o dia a dia, você tem que desistir.”

“Mas é isso que também nos encoraja. Temos muita sorte de estar neste grande clube. Aproveito cada momento e acho que os jogadores também. Depois do jogo de amanhã, todos descansem um pouco. Estamos ansiosos para vencer a Liga e vamos dar o nosso melhor.”

O Real Madrid entra em campo neste sábado (22), por La Liga, contra o Villareal e torcendo pela derrota do Atletico Madrid. Os jogos da rodada acontecem simultaneamente às 13h.