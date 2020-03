De Jong do Barcelona ainda não é o De Jong do Ajax: ele pode comandar o meio-campo?

O holandês é levado pela onda negativa do Barça e não consegue ter um desempenho nem parecido com o da temporada passada

Frenkie de Jong não está feliz. Ainda que seja peça intocável no time de Quique Setién, assim como era para Ernesto Valverde, o holandês está claramente insatisfeito tanto dentro quanto fora de campo. Tanto seus números individuais quanto os coletivos estão deixando a desejar. Acontece que a disfunção do chega aos pés do holandês que, por sua vez, foi incapaz de chamar o protaganismo do meio campo time para si. Mas de quem é o problema?

É evidênte que o Barcelona não está em um bom caminho que não ajuda nenhum talento individual a se destacar. Todos parecem estar pendentes a procurar Leo Messi, que nem sempre consegue fazer milagres para salvar a equipe. Não à toa, o argentino é o jogador mais procurado por De Jong em campo. Pela sua posição em campo, o holandês tem que fazer a transição entre a defesa e o ataque e ele a faz, mas nada muito além.

Hoje, De Jong não é nem um líder nos passes nem na condução da bola. Louis van Gaal, treinador holandês que deu a chance para Xavi e Iniesta no Barça, chegou até a dizer que seu compatriota deveria ter ido para a e não para o Barcelona de Messi... e Serio Busquets. Para Van Gaal, o camisa 21 é um líder nato que não pode desempenhar seu máximo num time que Busquests é uma peça intocável.

A posição de Busquets é justamente onde De Jong poderia comandar a partida e decidir quando e como mover a bola, além de continuar com a transição entre defesa e ataque que ele já vem fazendo nesta temporada. Busquets é como um tutor para o companheiro e sabe que não pode limitá-lo, mas De Jong precisa dar um passo à frente.

Sua humildade lhe permitiu entrar bem no vestiário blaugrana mas chegou a hora dele assumir mais responsabilidades. De Jong deve atuar em sua melhor posição justamente em um dos jogos mais cruciais da temporada, contra o no Camp Nou, na volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. É o jogo para ele mostrar sua evolução e fazer a diferença para o Barcelona. É preciso acreditar que uma "era De Jong" pode acontecer. E o próprio precisa crer nisso antes de todo mundo.